La influencer y doctora Laura Salazar defiende a Maryfer Centeno en redes sociales

Tras la controversia que generó la influencer Maryfer Centeno, algunas personas decidieron defenderla, entre ellas la ginecóloga e influencer Laura Salazar.

¿Quién es Laura Salazar?



Laura Salazar es una influencer con estudios médicos que en redes sociales se hace llamar "ginecóloga". Este título ha generado confusión entre los internautas, pues al identificarse con esa profesión, se asumió que era especialista en el área. Sin embargo, a través de sus redes, se compartió su cédula profesional, que confirma que no es ginecóloga, sino que posee una licenciatura en "Medicina Cirujano y Partero". Ante esta situación, Laura explicó en redes sociales que, aunque no tenga la especialidad en ginecología, este es un tema que le apasiona y por eso le gusta hablar sobre él en sus plataformas."

Laura Salazar defiende a Maryfer Centeno

A través de su cuenta de TikTok, Laura Salazar compartió su opinión sobre la polémica que rodea a Maryfer Centeno, quien aseguró que escribir puede ayudar a perder peso. En su video, Laura también abordó las críticas de "Mr. Doctor", médico e influencer, que juzgó a Centeno por su veredicto. A continuación, las palabras de Laura:

"En medicina y en el área de la salud, no tenemos el título de ser arrogantes por nada. Creemos que si algo no tiene evidencia científica, no sirve. Se les olvida el pequeño detalle de que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia", expresó Laura.

Mencionó que la grafología, el área en la que Maryfer Centeno se especializa, según ella, no hace daño a nadie. Además, comentó que, si un paciente llegara a su consulta y le dijera que se ha sentido mejor escribiendo, ella escucharía y respetaría su respuesta. Incluso destacó que está abierta a implementar nuevos métodos para tratar a sus pacientes, como la escritura, que Centeno recomienda.

Laura enfatizó que siempre es importante estar interesado en estudiar e investigar cosas nuevas, así como probar una variedad de métodos que puedan beneficiar a las personas.

Sumado a la declaración en defensa de Maryfer Centeno, el escándalo ha crecido, ya que la mayoría de los cibernautas aseguran que la información que difundió no tiene evidencia científica y que podría poner en peligro a las personas que la sigan. Este caso se ha vuelto viral e incluso ha sido comparado con el de Marilyn Cote, la falsa psiquiatra de Puebla. Parece que los casos similares a este van de mal en peor.

AS