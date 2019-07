La farándula "viste" a Intermoda

La moda siempre ha ido de la mano de la farándula y las pasarelas de Intermoda no fueron la excepción; ayer llegaron a la feria de la industria textil más importante de América Latina los actores Irina Baeva, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann para mostrar una nueva faceta dentro de sus carreras: el modelaje y el diseño, respectivamente.

Es así que fuera de los foros de grabación, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se han proyectado como una de las parejas más mediáticas del espectáculo mexicano, no solo por compartir abiertamente cada uno de los aspectos de su relación y los cambios que su vida tuvo con la llegada de su primera hija, Kailani.

La pareja ha decidido compartir otras pasiones como la moda, sector en el que decidieron debutar de la mano de la firma Merkabá, que en conjunto con el diseñador Jaime Kohen, idearon su primera colección exclusiva de abrigos “Merkabá x Ais & Mau”, pensada desde una perspectiva juvenil y con un sello romántico para que tanto hombres como mujeres puedan acceder a los mismos diseños dentro de la tendencia “match couples”.

Por primera vez, Merkabá llegó al piso de exhibición de Intermoda y presentó su propuesta a la industria tapatía teniendo a Aislinn y Mauricio como protagonistas de la pasarela estelar del día en la que mostraron los 12 diseños que ambos actores idearon desde la necesidad de ofrecer una propuesta diferente al mercado tradicional de ropa de invierno.

Luego de que Aislinn y Mauricio presumieron sus diseños sobre la tarima, la pareja explicó la relación de amistad que han mantenido con el diseñador Jaime Kohen y el ingenio que pusieron sobre la mesa para crear su colección: “Nos encanta la moda, soy fan de los abrigos y siempre tuve este sueño de hacer una colaboración, casi nunca encuentro lo que a mí me gusta y le dije a Jaime que quería hacer abrigos que a mí me gusten. Soy bastante cursi y tenía ese sueño de vestirme igual que Mauricio, pero algo ‘cool’, algo con onda, hacer algo divertido”, indicó Aislinn.

Así mismo, la actriz destacó que más allá de las coincidencias que Mauricio y ella comparten en lo actoral, ambos han decidido no enfrascarse en una sola vocación y emprender proyectos personales a partir de sus gustos como la moda o incluso en la cocina o en la dirección de cortometrajes, como ha sido en el caso de Mauricio.

Ambos puntualizaron que si bien hay planes en puerta, hasta que estén confirmados y más cercanos serán compartidos independientemente de los proyectos que los mantienen vigentes en cine, streaming y televisión.

Sin sorpresa

Luego de que Mauricio Ochmann compartiera públicamente su deseo de ya no participar en proyectos que hicieran referencia o retomaran temáticas respecto al narcotráfico y poner punto final a su interpretación en la serie “El Chema”, el actor evitó abundar sobre la sentencia que Joaquín “El Chapo” Guzmán recibió el día de ayer al ser condenado a cadena perpetua, en Estados Unidos.

“¿Qué puedo decir al respecto? No sé, son consecuencias. Yo a él no lo estudié (…) lo que yo ahora propongo es hacer cosas distintas, precisamente para cambiar el chip y que cada quien barra el lado de su calle. Yo barrí el lado de mi calle diciendo no más a este tipo de género”.

Irina Baeva, de pie ante la tempestad

TWITTER / @irinabaeva1

Durante su participación en Intermoda, la actriz rusa, Irina Baeva, señaló que prefiere no enfocarse en aquellas acusaciones que han golpeado a su vida personal.

De visita por primera vez en Intermoda, Irina llegó a tierras tapatías para presentar la oferta que la firma mexicana “That’s Hot” propone en prendas de invierno, especialmente en chamarras; sin duda ayer su visita causó revuelo entre los asistentes a la feria, quienes inmediatamente la reconocieron por sus protagónicos en telenovelas como “Vino el amor”.

“Nunca había venido a Intermoda, sabía que era la expo de moda más grande de América Latina. Me encanta todo lo que tiene que ver con la moda, me emociona. Pienso que la moda es un juego, es la forma de expresarte, no sirve de nada llevar todas las tendencias puestas si no te sientes cómoda y segura de ti misma. Al momento de ponerte lo que te gusta, lo que va con tu personalidad es lo más importante, todo está permitido”.

A la espera de que su nueva producción “El dragón”, historia escrita por Arturo Pérez-Reverte, llegue a las pantallas internacionales antes de finalizar 2019 junto a Sebastián Rulli y Renata Notni, Irina Baeva destaca que concentrarse en su trabajo ha sido elemental para no atender a las críticas por sus decisiones personales, como es su romance con el actor Gabriel Soto, noviazgo que inició cuando éste aún estaba casado con la también actriz Geraldine Bazán.

“La Irina que llegó a México hace seis años definitivamente creció mucho, ya no es la misma, mantengo mi esencia (…) más que fama, muchas veces es infamia, cuando la gente te ubica más por tu vida privada y no por tu trabajo, que es lo que a mí me gustaría, hay muchos momentos en lo que quiero que todo esté más tranquilo. Soy una persona que gusta trabajar de lo que le apasiona, quiero disfrutar de mi vida privada en paz y calma”.