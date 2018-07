La disquera independiente más grande del mundo es tapatía

Músico de corazón, programador por vocación, Gilberto Ávalos Osuna se vio envuelto en un desaguisado que le arrebataría su fe en la industria musical y obligarlo a tomar cartas en el asunto para sacar su proyecto a flote y, paralelamente, apoyar a la escena musical verdaderamente emergente, ya sea local, nacional y hasta global.

En 2001 llegó de Mazatlán, Sinaloa, a Guadalajara con la consigna de buscar un sello discográfico que le ayudara a distribuir la música de su proyecto Agnostik, tras mucho buscar, firmó con una disquera alemana, pero a la postre se percató que había sido una muy mala idea; ya que la empresa le quitaría los derechos de su música por 25 años y el 50% de regalías, tras darse cuenta que todos los grandes sellos se manejan similar, decidió crear el suyo: Indiefy.

“Somos un sello discográfico independiente en donde apoyamos a la comunidad de artistas para que puedan ser exitosos, les ofrecemos todo lo que les da una disquera pero sin las desventajas, no los amarramos con algún tiempo definido, los derechos de la música son siempre de ellos, son libres de dejarnos cuando quieran. Difundimos su música en todo el mundo a través de distribución digital, ayudamos a desarrollar su carrera mediante nuestros servicios y herramientas para management, marketing, booking, promoción y todo lo que necesitan para cumplir sus sueños, sin costo alguno”, señala su CEO Ávalos Osuna.

¿Cómo funciona?

El artista se registra a la plataforma, que se encuentra disponible en 14 idiomas, sube su álbum y de una a dos semanas su música se publica en Spotify, iTunes, YouTube, Google Play, Deezer, Tidal y Beatport.

Además se les proporciona una herramienta con la que ellos mismos pueden ver cómo va siendo reproducida su música y en qué parte del mundo es donde más veces ha sido descargada.

El artista obtiene 85% de regalías generadas por la compra y reproducción de su contenido, el cual puede ser reclamado al llegar a una cantidad mínima de 100 dólares acumulada.

A poco más de dos años de ser fundada, cuenta con alrededor de 10 mil afiliados en más de 122 países y un catálogo publicado cercano a las 10 mil canciones, numeralia que sorprende con creces a los integrantes de Indiefy, ya que nunca han hecho campañas publicitarias, todo el crecimiento ha sido orgánico.

Indiefy presenta este 27 de julio ‘Indiefy Collab’; herramienta de colaboración en tiempo real para realizar música con artistas en cualquier parte del mundo, facilitando los procesos de producción y publicando las canciones en todas las tiendas digitales con un sólo clic.

Rock energizante

Uno de los músicos que pertenece a este sello discográfico es Tesla Pox, a punto de lanzar un nuevo disco. La banda busca marcar la diferencia en la industria musical desde hace cinco años, cuando esta agrupación dejó de ser un cuarteto de cuerdas para convertirse en un proyecto donde el rock reinara por completo, pero sin dejar de lado el misticismo y elegancia que proponen el violín y la viola, aderezados al ritmo de la batería y guitarra.

Desde la bancada independiente, David Gavaldón (bajo y voz), Eduardo Field (batería), Adán Madrigal (violín y voz) y Aralim Figueroa (guitarra y viola), se han encargado de construir una identidad propia a Tesla Pox. Pese a sufrir cambios en su alineación original con sus integrantes, actualmente tienen claro cuál es su rumbo y lanzan “Paper Boats”, disco en el que hacen una retrospectiva sobre sus inicios y los nuevos horizontes a los que se dirigen.

“En el cuarteto sí tocábamos música clásica y covers de rock, ahí surgió la idea de componer nuestra propia música, comenzamos a experimentar, al ser sólo cuerdas pensamos que faltaba más movimiento, unimos a un baterista y añadimos más cosas, conformamos bien la banda, definimos nuestro formato. Nuestra propuesta ha sido trabajar con los instrumentos que ya teníamos —antes había chello— hicimos un acercamiento al post rock, al shoegaze”, explica Aralim Figueroa.

Ahora, de la mano del sello independiente Indiefy, Tesla Pox avanza en la consolidación de este proyecto que ya goza de aceptación en la escena tapatía, en donde se proyectan como una de las bandas capaces de impulsar una nueva ola en la que los protagonistas sean las bandas emergentes que han hecho de la autogestión los pilares de su propuesta sonora.

“La originalidad es importante en la música, cuando te gusta una banda a veces pretendes crear algo similar y nosotros no queríamos eso, no pensábamos muy bien qué género tocaríamos, eso nos ayudó a abrir más cancha, no estamos restringidos a una sola cosa, navegamos entre varios ritmos, eso ha hecho que tengamos un lugar especial”.

Asiste

Lanzamiento de Collab con presentación de Tesla Pox/ hoy/ 19:30 horas/ Hackers and Founders (calle Morelos 1975, Guadalajara)/ Entrada libre con registro previo en https://bit.ly/2uLC3Cb