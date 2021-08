“La cocinera de Castamar”,la odisea histórica de Fernando J. Múñez 

Hacer de la comida el detonante para una apasionada historia del siglo XVIII, donde las intrigas y el misterio son parte de los ingredientes principales, fue el propósito de Fernando J. Múñez, escritor español quien dio vida a “La cocinera de Castamar”, novela publicada por Editorial Planeta, que desde su lanzamiento en 2019 ha causado una revolución en la narrativa hasta tocar a las plataformas de streaming.

Aunque en recientes días se estrenó la versión adaptada a través de Netflix logrando posicionar a “La cocinera de Castamar” en el top de las series más vistas en la audiencia hispana, Fernando J. Múñez comparte los motivos que lo llevaron a idear a “Clara”, que si bien es una virtuosa joven de la cocina, su agorafobia también es clave para adentrarse a “Castamar” y mover por completo la vida del duque “Don Diego”, quien tras la muerte de su esposa ha optado por el aislamiento total.

“Es la historia que yo quería contar, una historia en el siglo XVIII con las cosas que ocurrían en España entonces, de cómo se pensaba. Tenía una idea clara de que quería contar, por otro lado me interesaba mucho el mundo de la mujer en este siglo, la gastronomía”, explica el autor al considerar que tras charlas con su familia también decidió cómo darle voz a cada uno de los personajes de “Castamar”.

“En conversaciones surgió la idea de esa cocinera agorofóbica, una mujer que estaba condenada de alguna forma a estar entre las cuatro paredes de una cocina, que su universo es muy pequeñito y encerrado, pero a la vez está lleno de muchos sabores, aromas”.

Fernando J. Múñez -quien se encuentra en la promoción de su segunda novela publicada, titulada “Los diez escalones”- recalca que una voz fundamental en su escritura para conectar con el lector de una forma especial fue la del narrador y cómo éste jugaría su rol para describir las situaciones de Castamar, que si bien parte de contextos históricos reales de España en 1720, también apuesta por la ficción desde una perspectiva más libre.

“Soy un escritor de brújula, nunca escribo una escaleta, cuando tengo una y me pongo a seguirla me aburro a los dos minutos y tengo que dejarla porque ya estoy cambiándola, prefiero no hacerlo. Me gusta escribir y cuando lo hago me gusta sorprenderme a mí mismo, necesito que los propios personajes sean los que me llevan, los que transforman la historia. Cuando los creas lo haces pensando en que harán tal cosa, pero en realidad, cuando empiezas a escribir sobre ellos, tienen tal fuerza o naturaleza que ya hay cosas que les puedes obligar, pero van en contra de esa naturaleza”.

Fenómeno visual

Tras convertir a “La cocinera de Castamar” en bestseller, Fernando J. Múñez relata cómo fue llevar esta historia a la pantalla y después ser replicada por Netflix tras el estreno semanal de capítulos en Atresplayer Premium y Antena 3, y aunque su versión televisiva tiene diferencias puntuales con la novela escrita, el autor -también cineasta y guionista- aplaude el corte final de este formato protagonizado por Michelle Jenner, Roberto Enríquez y Hugo Silva.

“Lo que hice fue entender que cuando iba a ceder los derechos, al final, la obra derivada que saldría de la mía, es decir, la serie, inevitablemente iba a pasar por otras manos y sufrir transformaciones. Lo que marqué con ellos fue el entendimiento sobre qué tipo de serie quería ver yo, sobre todo a nivel visual, me interesaba que fuera un formato panorámico”, explica el autor al resaltar que los aspectos técnicos eran de sus grandes prioridades más allá de la historia que se distribuiría en cada episodio.

“Al final sabía que cuando cedes los derechos, el creador -de la serie- va a necesitar el hecho de poder crear cosas con las que yo seguramente no estaría de acuerdo y en otras sí, pero como yo no la iba a dirigir, entendí que la lógico era hacerlo de esta forma. Estoy muy contento, el trabajo está ahí y ha tenido una recepción inmejorable”.

MQ