“La casa de las flores” rueda su segunda temporada en Madrid

Luego del éxito internacional de la primera temporada de la serie mexicana “La casa de las flores”, la producción dirigida por Manolo Caro arrancó las grabaciones de su segunda etapa en España, la cual se espera llegue a Netflix este año.

En una imagen compartida en las redes sociales de Caro, la actriz Cecilia Suárez aparece en su papel de “Paulina de la Mora” recorriendo las calles de La Gran Vía. Dicha publicación también fue compartida en la cuenta oficial de Netflix, en España, lo que confirmó la noticia.

De igual forma, el actor Paco León, quien dio vida a la carismática “María José”, expareja de “Paulina”, compartió a través de su Instagram oficial la misma fotografía con el mensaje: “‘Paulina de la Mora’ en Madrid. Arrancamos la segunda temporada de ‘La casa de las flores’”.

La serie sigue la historia de la familia “De la Mora”, que es dueña de una de las florerías de más éxito del país. El drama comienza cuando la amante del patriarca muere, desencadenando hechos que revelan los secretos más oscuros de “la familia perfecta”.

Desde su estreno en 2018, la serie cosechó un gran éxito internacional gracias a la peculiaridad de sus personajes y sus enredos familiares y amorosos. Dos meses después de su debut, “La casa de la flores” fue renovada para una segunda y tercera entrega, las cuales llegarán a Netflix en 2019 y 2020, respectivamente, desatando la emoción entre sus cientos de fanáticos.

Cabe señalar que para esta segunda entrega, la actriz Verónica Castro no regresará, argumentando que no le gustó el rumbo que tomaría su personaje: “Yo tuve la culpa. Con Manolo cuando empezó a decir todo lo que hacía yo (su personaje), dije: ‘no, por favor’. A mí besos ya no porque ya besé muchos sapos en mi vida y ya salir a besuquearme con otros señores, ya no”, sentenció la intérprete de “Virginia de la Mora” en “La casa de las flores”.

“De enseñar, cosas sexuales y esas cochinadas, ya no. No quiero, no me gusta”, confesó en entrevista radiofónica.