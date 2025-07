Aunque Selena Gomez y Benny Blanco aseguraron hace algunos meses que no tenían prisa por casarse, a pesar de sus ocupadas agendas han logrado avanzar con los preparativos, todo parece indicar que la boda se llevará a cabo en septiembre.

Según el “Daily Mail”, la exestrella de Disney y el productor musical celebrarán su amor con una boda íntima, aunque rodeada de celebridades, en California.

"Será un evento de dos días en Montecito, en septiembre", reveló una fuente al medio británico.

La ceremonia será privada, con la presencia exclusiva de familiares y amistades cercanas. Según la publicación, los asistentes ya habrían recibido sus invitaciones, que incluyen la instrucción de llevar maletas para quedarse el fin de semana completo.

Otra fuente comentó que una boda a finales del verano resultaba ideal para ambos, ya que a partir de otoño sus compromisos profesionales aumentarán. "Selena está feliz con su compromiso, pero ha soñado con casarse desde siempre", compartió.

No solo los novios tienen una agenda ocupada, también quienes figuran en la lista de invitados. Aunque la fecha no fue elegida en función de la agenda de Taylor Swift, se dice que Selena espera que su amiga asista y que lo haga acompañada de su novio, el jugador de futbol americano Travis Kelce.

Hasta ahora, ni Selena ni Benny han confirmado públicamente estos detalles.

La pareja anunció su compromiso en diciembre de 2024, tras más de dos años de relación. Semanas atrás, Blanco, productor del tema "Diamonds", adelantó que la boda sería "tranquila", pero "increíble".

Según el mismo medio, entre los asistentes contemplados estarían: Taylor Swift,Travis Kelce, Martin Short y Steve Martin.

Los dos últimos son compañeros de Selena en la serie "Only Murders in the Building", mientras que varias superestrellas musicales invitadas forman parte del entorno de Benny.

Durante una entrevista en el programa "Table Manners" en marzo, Selena reveló que no planea bailar con Benny frente a todos durante la recepción. Se considera demasiado tímida para ese tipo de momento frente a los reflectores.

"No creo que vayamos a hacer uno de esos bailes. Me da un poco de vergüenza", confesó.

Benny confirmó ese rasgo de su prometida. Pero, Selena sí desea tener un momento especial con su abuelo. Como no pudo acompañar a su madre al altar, quiere ofrecerle a él esa oportunidad en su boda.

Además, no se descarta incluir el tradicional "baile de la silla", una costumbre de las bodas judías. En esta dinámica, los novios son elevados en sillas mientras los invitados bailan alrededor de ellos, tomados de las manos.

"La verdad, se ve lindo y adorable, pero pensé: '¿Qué? ¿Tengo que depender de una silla?'", comentó la cantante de 32 años.

