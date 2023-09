La Shakira bélica le canta a la clase trabajadora a través de “El Jefe”

Recién se lanzó en plataformas digitales y YouTube el nuevo hit de Shakira, “El Jefe”, en colaboración con Fuerza Regida, cuyo líder de la alineación es Jesús Ortiz Paz. El público estaba expectante de esta canción pues se trata de la primera vez que la colombiana se adentra en el regional mexicano, particularmente en el estilo bélico.

“El jefe” es un corrido de protesta social donde Shakira y Jesús hablan de la clase obrera que se la pasa trabajando arduamente y no alcanzan los privilegios que tienen los jefes por más que se esfuerzan todos los días para alcanzar sus sueños.

El video oficial de la canción, fue dirigido por Jora Frantzis y filmado en Miami.

“Son 07:30 y suena la alarma, con ganas de estar en la cama, pero no se puede. Llevo a los niños a las 09:00…”, dice la primera estrofa del tema a cargo de Shakira. “El mismo café, la misma cocina, lo mismo de siempre, la misma rutina, otro día de mierda, otro día en la oficina”, continúa Jesús donde también se resalta: “Tengo un jefe de mierda que no me paga bien, yo llego caminando y él en Mercedes Benz, me tiene de recluta el muy hijo de…”.

Y luego Shakira revira: “Estás soñando con irte del barrio, tienes todo pa’ ser millonario, gustos caros, la mentalidad, solo te falta el salario…”.

En el clip Shakira luce un atuendo rojo con una texana del mismo tono mientras monta a caballo, también luce un par de looks más urbanos con su cabellera que recuerda a su etapa de “¿Dónde están los ladrones?”, además, Jesús Ortiz también desarrolla escena donde interpreta a los obreros que todos los días trabajan para llevar dinero a sus casas.

MF