¿'La Era de Hielo 6' está en camino? John Leguizamo reveló una posible nueva entrega

El actor John Leguizamo, voz de Sid el Perezoso en la exitosa saga animada “La Era de Hielo”, ha generado gran expectativa entre los fans al anunciar que una sexta película de la franquicia podría estar en producción. Entérate de todos los detalles a continuación.

En una reciente declaración en el podcast Wait Wait...Don't Tell Me! de NPR, Leguizamo reveló en tono divertido: “Estamos a punto de hacer la 6”, sin soltar más detalles o información al respecto. Esta declaración sorprendió al público, y aunque Disney no ha hecho un anuncio oficial, la confirmación del actor de voz sugiere que el regreso de esta querida historia es inminente.

“La Era de Hielo” es una exitosa franquicia de películas animadas de comedia y aventuras producidas por Blue Sky Studios y distribuidas por 20th Century Fox. La serie sigue las peripecias de un grupo de personajes prehistóricos, incluyendo al mamut Manny, el tigre dientes de sable Diego y el oso Sid, en un mundo glaciar.

La franquicia ha tenido un éxito enorme desde la primera película, "La Era de Hielo" (2002), que recaudó más de 383 millones de dólares en taquilla. Las secuelas, “La Era de Hielo 2” (2006), “La Era de Hielo 3” (2009), "La Era de Hielo 4" (2012) y "La era de hielo 5: Choque de mundos" (2016), también han sido muy exitosas, recaudando en total más de 3 mil millones de dólares en taquilla.

¿Será que la aventura de Manny, Diego, Sid y sus amigos continuará? Los fans de esta emotiva saga esperan con ansias una confirmación oficial de “La Era de Hielo 6”.

Te puede interesar: ¿Eddie Brock vs Knull? Así es el increíble tráiler final de 'Venom: El último baile'

FP