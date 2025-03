La Concha Acústica se convierte en el templo del rock con el aniversario 35 de Cuca

El vínculo entre Cuca y la Concha Acústica del Parque Agua Azul sumó un nuevo capítulo la noche del viernes, cuando la emblemática banda tapatía celebró su 35 aniversario con un concierto lleno de energía y nostalgia.

En el marco del “Festival Viva la Concha: 483 años de amor por la ciudad”, que formó parte de los festejos por el aniversario de Guadalajara, la agrupación reunió a 6 mil 600 asistentes.

El acceso al evento fue gratuito, aunque se solicitó la donación de un juguete como requisito de entrada. Según cifras de los organizadores, se recolectaron aproximadamente 5 mil juguetes, que serán entregados en abril por el DIF Municipal en el marco del Día de la Niña y el Niño. La diferencia entre la cantidad de asistentes y las donaciones se debió a la presencia de invitados especiales.

La noche arrancó a las 19:00 horas con la banda invitada Poison Shots, que se encargó de calentar los ánimos con su potente sonido mientras los asistentes iban llenando el lugar. Pero la verdadera euforia estalló a las 20:15, cuando José Fors, Carlos Avilez, Nacho “El Implacable” González y Alejandro Otaola tomaron el escenario.

Sin preámbulos ni pausas, la banda abrió fuego con “D.D.T.T.”, seguida de “El Mamón de la Pistola”, “Pornoblattea”, “Caperucita Roja” y “Hijo del Lechero”. La entrega del público fue inmediata, con seguidores de todas las edades coreando cada canción. Entre ellos, destacaban algunos disfrazados de luchadores y una joven caracterizada como la icónica Señorita Cara de Pizza.

“Guadalajara, quiero empezar por darles las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí esta noche, en esta doble celebración… y triple si encuentran cualquier otra excusa buena para festejar”, expresó José Fors en su primer mensaje al público. “¿Están listos para una noche de rock’n’roll? Los veo y me siento en casa. Si no me van a querer, entonces mátenme antes”. Con esas palabras, dio inicio a “Mátame Antes”, seguida de “Arre Lulú”, “Qué Chingaos es la Vida”, “No me Digas que No” y “Más Putas que las Putas”.

La escenografía fue sencilla pero efectiva. Dos pantallas verticales a los costados y una central al fondo proyectaban los movimientos de cada integrante, permitiendo que todos en el público pudieran disfrutar de los detalles del show. En cuanto a su imagen, la banda se presentó fiel a su estilo: atuendos negros y sencillos, con Fors una gorra, Avilez su clásico su sombrero y Otaola su característico turbante.

El concierto avanzó con un repaso por los temas más emblemáticos de su discografía. Antes de interpretar “Mujer Cuchara”, Fors dio pie a Avilez: “Saluden a Carlos Avilez en el bajo, los va a llevar a la feria de San Marcos, allá en Aguascalientes, donde habita nuestra amiga”, dijo el vocalista, desatando la ovación de los presentes.

Canciones como “Necesito Cirugía”, “Gordibuenas”, “Más Daño” y “Cosas Peligrosas” mantuvieron la intensidad de la velada, hasta que la banda bajó un poco las revoluciones con “Hombre de la Mancha” y “Acariciando”. Pero el respiro fue breve, pues el ritmo frenético volvió con “Puro Camote”, temas que contó con la participación especial de Omar Rodríguez en los teclados, aportando una atmósfera más blusera al sonido de la banda.

Uno de los momentos más destacados de la noche llegó con “Implacable”, que incluyó un solo de batería de Nacho González de más de tres minutos, en el que el músico desplegó todo su virtuosismo y arrancó una ola de aplausos.

“La Cuca sigue viva, llegamos a 35 años y eso es gracias a ustedes”, exclamó Fors en otro emotivo mensaje. Luego, dirigiéndose a los asistentes más jóvenes, agregó: “Bienvenidos al mundo del rock and roll”. Acto seguido, la banda interpretó “Alcohol y Rock and Roll”, desatando una auténtica celebración entre los asistentes.

PUEDES LEER: Gira de Shakira registra impacto económico de casi 50 millones de dólares en Colombia

Para la recta final, Cuca echó mano de sus himnos más representativos. “La Pucha Asesina”, “Tu Flor” y “El Sol del Dolor” -una de las canciones más interpretadas en los bares de rock- hicieron vibrar el recinto, mientras que “La Balada” preparó el terreno para el gran cierre con “Señorita Cara de Pizza”, que desató el último gran estallido de energía de la noche.

El único punto negativo del evento se dio en la zona de alimentos y bebidas, donde la falta de iluminación obligó a los empleados a usar la luz de sus celulares para atender a los clientes, lo que provocó largas filas y molestia entre algunos asistentes.

YC