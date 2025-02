Gustavo Santaolalla visitó Guadalajara como parte de las actividades de la Feria Internacional de la Música de Guadalajara (FIM GDL 2025). Su presencia fue para dar detalles de su colaboración con 50 proyectos musicales de pueblos originarios de México. Este esfuerzo es posible gracias al respaldo del Fondo Netflix para la Equidad Creativa en México, cuyo propósito es brindar apoyo a creadores de todas las regiones del país, ofreciendo plataformas que les permitan compartir sus historias y exponer la riqueza cultural que los define.

En exclusiva para EL INFORMADOR, el artista compartió sus reflexiones sobre su carrera, la influencia de la música latina en el mundo y sus proyectos en curso, entre ellos la banda sonora de Pedro Páramo y un nuevo álbum con Bajofondo.

Durante su participación en la FIM GDL 2025, Santaolalla protagonizó una extensa conversación con el público, en la que exploró aspectos fundamentales de su carrera y su manera de abordar la creación musical en diferentes formatos.

"Fue una charla bastante extendida donde hablamos de muchísimas cosas que tienen que ver con mi historia, mi carrera y también con mi forma de aproximarme al proceso creativo en distintas plataformas, tanto en el mundo de la canción como en el del cine o los videojuegos. Estuvo muy interesante, creo que la gente se quedó muy contenta y fue bastante personal. Ahondamos en cosas que son el fruto de muchos años de estar haciendo lo que hago", comentó.

Uno de los puntos centrales de su visita fue su acercamiento a los proyectos musicales de pueblos originarios, con los cuales aún está en proceso de exploración. Sin embargo, destacó que este encuentro está alineado con una búsqueda artística que ha marcado toda su trayectoria: la identidad.

Lee también: Karla Sofía Gascón reaparece a días de los Oscar

Sobre su encuentro con las bandas originarias, Santaolalla señaló que estos proyectos tienen búsquedas similares a la suya en cuanto a la exploración de las raíces y el idioma. "Me parece muy coherente y coincidente con lo que yo he buscado toda mi carrera: cantar en nuestro idioma y tocar en nuestro idioma", afirmó.

Mañana en la edición impresa de EL INFORMADOR, Gustavo detalla sobre su participación en The Last of Us, así como el proceso creativo en la banda sonora de Pedro Páramo, lo nuevo de su proyecto Bajofondo, así como palabras sobre la producción del nuevo disco de Meme del Real que se lanza como solista.

NA