Tras ser el último eliminado de la segunda temporada de “La casa de los famosos México”, el argentino Agustín Fernández se toma con filosofía las opiniones que tiene el público sobre él y el desempeño del Equipo Tierra, pues uno a uno los integrantes de este denominado “sindicato” fueron saliendo, gracias al desempeño estratégico de Mar conformado por Arath de la Torre, Karime Pindter, Mario Bezares, Gala Montes y Briggitte Bozzo, quienes se volvieron los favoritos del público.

“Ya nos estamos haciendo amigos de la nueva vida. ¡Hay muchas personas acá afuera!”, dice entre risas Agustín en entrevista para EL INFORMADOR. “Ha sido toda una locura lo que he vivido, pero feliz y contento, haciéndome amigo de nuevo del teléfono, aprendiendo a escribir otras vez, hasta me mareaba de mirarlo”.

Y ahora que de nuevo ha tenido contacto con el mundo exterior, Agustín comparte que ya le tocó en las distintas emisiones de Televisa y en las entrevistas, esos cuestionamientos sobre todo lo que hizo en la casa más famosa de México. “Ya tuve esto de las mil cosas que dije y que esto y lo otro, pero todo es parte de la rivalidad (con los demás habitantes). Este es el mejor reality de México, obviamente hay muchas personas y mucho hate, pero hay que tomarlo a la ligera. Vi todo lo que sucedió y no pasa nada, hay que divertirse”.

Sin embargo, de todos los integrantes del equipo Tierra, es precisamente Agustín el que menos complicada la ha tenido con las opiniones polarizadas de la audiencia y de los medios de comunicación, pues a una semana de llegar a la final, logró redimirse y ganarse la simpatía de la gente. “He leído que me dicen ‘mueble’, las primeras semanas a mí me costaron mucho para poderme adaptar a la casa porque estaba conviviendo con personalidades muy fuertes, quizá con los temas de conversación que se tocaban, no me sentía parte a veces y estaba muy callado, no me sentía yo mismo. Y al final, cuando de la casa ya se fueron varios personajes, ya me pude divertir, la pasé mejor con los chicos de Mar y también con Sian y Ricardo en las últimas semanas la pasé muy bien, de hecho la casa estaba más armoniosa”.

La destreza física, la agilidad mental y las estrategias, también le jugaron a favor a Agustín para asegurar su permanencia en LCDLFM durante nueve semanas. “Estuve muy cerquita de la final, pero me siento muy contento con lo hecho, estuve en un reality difícil, yo creo que el más complicado que he tenido en mi vida, pasó de todo, nuestro cuarto tuvo mucha controversia, pero feliz con lo que ha pasado, creo que no estuvo tan mal lo que hice”.

Sobre cómo lidia con el hate, reitera que todo es parte del show, “este programa es el más visto de México en la historia, hay muchos fandoms y dos equipos, por lo que se atacan para debilitar al rival, pero así es, no es una guerra en Afganistán, hay que disfrutarlo y pasarla bien, y pues a ver quién gana el domingo que es la final”. El favorito de Agustín es Mario Bezares. “Mi amor es por Mayito, me parece la persona más buena y noble del mundo, me enamoré de él, me hizo la estancia más llevadera”.

Finalmente, durante su permanencia en el reality, tanto Nicola Porcella como Wendy Guevara, no se mostraron muy contentos con el desempeño de Agustín, esto por haber emitido algunos comentarios polémicos, así como por devolver toda la ropa que le mandaban, pues al parecer nada le gustaba y esto derivó en rumores de que Nicola y Wendy lo iban a correr de la casa pues los tres viven juntos, al respecto, habla Agustín: “Ya dormí ahí (en su casa), estuve hablando con Wendy hasta las 04:00 de la mañana, viendo videos y riéndonos. La pasamos bien y todo queda como una anécdota nada más”.

Su papá Marcelo ha estado acompañando a Agustín en la gira de medios, llegó desde La Patagonia, Argentina, “él fue el empujoncito que necesitaba, me sentía solo desde hace mucho tiempo”. Agustín no descarta seguir siendo parte de otros realitys, por lo pronto piensa en tomarse un descanso.

MF