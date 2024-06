Ya han pasado 17 años desde que Christian Chávez hizo pública su orientación sexual. En marzo de 2007, no era tan sencillo como ahora que una figura pública homosexual hablara abiertamente de sus preferencias, en especial una tan importante como él que, a un año de finalizar la telenovela Rebelde, gozaba de todos los reflectores en plena gira mundial con sus compañeros.

En realidad, Chávez habló de algo tan personal después de que se filtraran fotos en internet donde aparecía casándose con su entonces pareja, B.J. Murphy , dos años antes.

Hoy, está sorprendido por los terrenos ganados en la comunidad LGBT+. No sólo como miembro sino como activista, sabe que falta mucho por hacer, pero quiere destacar primeramente el camino andado. En especial, que México no es estático, sino que, considera, evoluciona, como el hecho de que la próxima presidenta en México sea una mujer: Claudia Sheinbaum Pardo.

“Han pasado muchísimas cosas que son esperanzadoras. Estamos hablando de un país machista donde una mujer va a ser presidenta. Luego, lo que sucedió con Wendy (la primera mujer trans que ganó un reality show en cadena nacional), es algo sin precedentes. Creo que estamos viviendo un país en el que todos cabemos, hay muchos temas que se han trabajado, aunque aún faltan algunos por resolverse”, destacó.

"No tenemos las mismas formas de pensar": Christian Chávez confirma alejamiento de Anahí

RBD, Anahí y Guillermo Rosas siguen en el ojo mediático luego de que el proceso indagatorio entorno a un presunto desfalco por parte el mánager se ha llevado de manera hermética.

No obstante, ahora no sólo se trata del desfalco, sino de la presunta ruptura interna que ha sufrido el grupo a raíz de esta situación en la que Anahí ha preferido mostrar una postura “neutral” ante las acusaciones contra Rosas, lo cual ha desatado una gran cantidad de críticas por parte de los fans.

Y es que, aunque en apariencia la agrupación ha intentado manejar el caso de manera discreta, y que algunos de sus integrantes como Christopher Uckermann y Maite Perroni han asegurado que la relación entre compañeros se encuentra estable, ahora fue Christian Chávez quien con sus declaraciones que esto no es así y que, por el contrario, sí habría un cierto alejamiento de Anahí.

“Pues, te digo, pasa. Es una familia. Yo estuve peleado con mi hermana unos meses, y así pasa. No tenemos las mismas formas de pensar. Vemos el mundo de distintas formas, pero eso nunca va a quitar el cariño y el agradecimiento de cuando ella [Anahí] estuvo cuando yo la necesité, y yo estuve cuando ella me necesitó. Lo que pasa es que sí de pronto hay cosas con las que uno no está de acuerdo y pues también es parte del ser adulto y decir ‘esto es lo que soy, esto es lo que yo quiero ser'. Entonces es respetable que las personas se quieran quedar contigo, y que las personas ya no se quieran quedar contigo”, compartió el cantante al ser interrogado sobre la relación con Anahí.

Con información de SUN.