“Estamos bien”, es la forma en la que Christopher Uckermann confirma que las cosas entre los RBD están en paz, a pesar de que en las últimas semanas se ha generado polémica en torno a la relación de Anahí con Guillermo Rosas, quien fuera mánager de la agrupación y amigo de Manuel Velasco, esposo de la cantante, y que hoy es acusado de fraude en la gira “Soy Rebelde Tour”.

“Se hablan muchas cosas, pero lo que puedo decir es que ahorita cada quien está en sus proyectos, porque de alguna manera fue una gira corta pero muy intensa”.

El cantautor y actor explica que, al ponerle fin a ese tour por los 20 años de la agrupación, los cinco: Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y él, decidieron darse un espacio para sus metas personales, sobre todo ellas que son mamás y no podían extender la gira.

Pero a sabiendas de que Soy Rebelde ha sido una de las giras más exitosas de los últimos años (recaudó más de 130.5 millones de dólares), los integrantes del grupo mexicano pusieron fin al reencuentro, debido al supuesto mal manejo que Guillermo Rosas, a través de la compañía TH6 Entertainment, hizo de las ganancias y por lo cual hay alrededor de un millón de dólares aún sin registrar.

“Fue al inicio del tour que comenzaron a suceder cosas que nos hizo pensar que pudo haber desvío de dinero en una gira así de grande. Esto pasa en muchos tours, yo creo que lo que nosotros estamos destapando es que esto es algo muy común”, señala Uckermann.

Sólo que como ya no son los mismos veinteañeros que se hicieron populares a inicios de los años 2000 por Rebelde, los cinco tomaron las riendas de la agrupación y de sus carreras, por lo que se convirtieron en socios en la compañía Soul Production Inc.

“Queríamos que todo fuera transparente, eso es algo que le decimos a los artistas, que se hagan responsables de su carrera. Se vuelve pesado, sí, pero también pueden tener a alguien de extrema confianza, y aun así es importante que se enteren cómo funciona el negocio”, dice Uckermann.

El cantante comenta que esta situación la han pasado muchos artistas, porque por desgracia cuando depositan su confianza y finanzas en terceros, éstos se dejan corromper por el dinero.

El también actor explica que falta aún mucho tiempo para dar a conocer cómo va este asunto, porque primero quieren esperar a tener la información completa antes de saber cuál será el siguiente paso.

“Estamos en un proceso de auditorías y avanzando por ese lado, es hasta ahorita lo que tenemos. No hemos hablado con Guillermo, porque no queremos hacerlo al aire hasta que tengamos ciertos números y cierta información. Sí se hicieron malos manejos de ciertas cosas, pero ya informaremos más adelante qué sucede”.

Para Christopher su etapa con RBD no está terminada del todo, no sólo por el proceso legal que atraviesan con su ex mánager, agrega, sino también porque entre los planes a mediano y largo plazo está grabar un disco en vivo y un documental del grupo.

“Ahorita cada quien está en su universo, pero a ver qué pasa a futuro; no pensábamos que fuera a haber un reencuentro después de 20 años y sucedió... todo es posible”, dice el cantante.

Se reinventa como artista

Christopher Uckermann comparte que comenzó en tanto a trabajar en un nuevo álbum en solitario, una vez que terminó la gira con RBD en diciembre de 2023, para lo cual invitó al músico y productor colombiano Juan Ariza, quien ha trabajado con estrellas internacionales como Harry Styles y Dua Lipa, y ya mostraron su trabajo con el sencillo “Bien, bien singular”.

“Como vimos que había buena sinergia y luego tengo ideas muy locas, le dije a mi equipo y a él que me encantaría lanzar una canción en 24 horas, hacer a los seguidores parte del proceso, que pudieran ver cómo se compone en el estudio; pusimos cámaras GoPro e hicimos live y la gente pudo ver en tiempo real cómo se estaba haciendo”.

Así, en un sólo día, compuso esta canción, la grabaron, la mezclaron, la masterizaron y la lanzaron a través de un enlace temporal, pero además hicieron el video con fragmentos de lo que sucedió en ese tiempo. Esto pasó hace un mes, pero formalmente desde hace 10 días “Bien, bien singular”, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

“El tema habla de tratar de tener menos barreras ante los demás, porque salimos a una jungla de asfalto desde el momento en que salimos de nuestras casas y por eso nos protegemos, pero qué pasaría si no lo hiciéramos tan evidente y pudiéramos conectar con un extraño, o entenderte sin hablar con esa persona”.

Christopher comenta que se ha tomado su tiempo entre un disco y otro, el último fue “Sutil universo” en 2020, no por falta de inspiración, sino porque llegaba a sus manos trabajo en cine y series (“Ella camina sola”, “Diablero”, “Pacífico”), por lo tanto, su faceta musical quedó en pausa en varias ocasiones.

“Fue hasta después de este gran tour con RBD, donde también tuve oportunidad de ser creativo del show, que pude decir: ahorita quiero dedicarme a la música, quiero darle ese tiempo que se merece y que en muchos años no se lo pude dar”, señala.

Aunque ha construido una carrera sólida como actor, Christopher siente que es más él componiendo y haciendo música, y eso se lo debe a su etapa en RBD, porque fue esta agrupación la que le dio la oportunidad de prepararse en este ámbito, y se lo agradece.

“Yo entiendo y abrazo lo que es RBD, el gigante que es, pero disfruto mucho tocar, tomar la guitarra o montarme en la batería, porque sé que al bajarme del engranaje es volver a construir camino”.

El Universal

La demanda a detalle

El pleito entre RBD y su ex mánager, Guillermo Rosas, escaló a tintes legales, pues la banda ya entabló una demanda en contra del representante por incumplimiento de contrato.

Según los documentos que fueron filtrados en la cuenta de X del periodista Hugo Maldonado, la demanda fue interpuesta por la empresa Souls Productions Inc., que está conformada por los integrantes de la agrupación: Dulce María, Maite, Anahí, Christopher y Christian; quienes además agregaron otros tres cargos: incumplimiento del pacto de buena fe y trato justo, incumplimiento del deber fiduciario de una cuenta e incumplimiento de juicio dilatorio.

Además, se dio a conocer que el recurso legal fue interpuesto en la ciudad de California y que se trata de una acusación hecha por la vía civil, por lo que estarían buscando una indemnización por daños y perjuicios, aunque no se habla de ninguna cantidad en específico.

Fue en marzo de este año cuando se reveló que la famosa banda de pop tuvo varios inconvenientes durante la gira, como que no recibieron la paga por los conciertos que ofrecieron en el Foro Sol y el Estadio Azteca de la CDMX, entre otras presentaciones.

Cabe destacar que Rosas fue separado de su cargo como mánager del grupo mientras la gira aún seguía en marcha; sin embargo, él ha negado las acusaciones en su contra: “De ninguna manera y en ningún momento, ni T6H Entertainment, ni yo, ni ningún empleado desvió o hizo uso ilícito de ningún tipo de dinero de ´Soy Rebelde Tour´, tampoco participó en ningún desfalco de ninguna índole, como algunos medios han sugerido”, expresó en comunicado emitido en mayo de este año.

CT