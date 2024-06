Ya es un hecho: Shanik Berman se convirtió en la tercer habitante confirmada para ingresar a "La casa de los famosos México" en su segunda temporada.

Esta tarde, y a través del programa "Cuéntamelo Ya", se reveló que la periodista de espectáculos se unirá a Mario Bezares y Briggitte Bozzo, como parte del exitoso reality show de Televisa.

El destape de Berman causó diferentes reacciones en las redes sociales, y es que algunos fans celebraron que, gracias a la personalidad de la conductora, la polémica dentro de la casa se hará presente; mientras que otros calificaron su participación como "una broma de mal gusto".

Polémica, atrevida y es mi tercer habitante... ¿Están listos para ver a @shanikberman en #LaCasaDeLosFamososMX? ¡Bienvenida! #LCDLFMXPróximamente pic.twitter.com/1jASij1JVg— La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) June 19, 2024

Pero, ¿quién es Shanik Berman? originaria de la CDMX, pero de origen judío checoslovaco, Shanik es uno de los principales rostros de la noticia del espectáculo y su explosiva e irreverente manera de ser le ha costado varios enfrentamientos , con diversas personalidades del medio.

Estudió la carrera de letras francesas en la Universidad de París, y se formó como intérprete y traductora inglés-español en la Universidad de Georgetown. Sin embargo, la vida la llevó por el camino del espectáculo.

Se convirtió en reportera en 1980 y trabajó en importantes programas de la cadena Univisión como: "Escándalo", "La tijera", "Cristina Show" y "Sal y pimienta".

En México ha colaborado para el programa "Hoy", además de que tiene su propio espacio radiofónico, "Shanik en Fórmula", A la par cuenta con una columna en la revista TVNotas y en el periódico "El sol de México".

Ha tenido fuertes roces con personalidades como Pepillo Origel, Galilea Montijo, Lety Calderón; solo por mencionar algunos y, hace tiempo, causó gran controversia al revelar que odia a los perros: "Tengo derecho a no quererlos. No me gusta su olor, no que se me acerquen, ni que me laman... no me gustan los perros" , dijo durante una emisión del programa Montse y Joe, al que acudió como invitada.

Con información de SUN.