Ante la expectativa generada que la señalaban como una de las estrellas confirmadas para la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos: México’, Ninel Conde decidió poner fin a las especulaciones y confirmar que no formará parte del popular reallity de Televisa.

"Ok bombones... yo no estoy confirmada para esta temporada... sí estuvieron en negociaciones mi management y Televisa, pero no se acordaron ciertos términos" , expresó Conde en una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, donde citó una imagen de una lista filtrada de los supuestos nuevos habitantes de la casa.

Ninel Conde confirmó de esta manera en sus historias que no estará presente en LCDLFM. INSTAGRAM/ ninelconde

Aunque admitió que hubo conversaciones con la televisora, Ninel Conde reveló que no se llegó a un acuerdo definitivo que le permitiera unirse al elenco de "La casa de los Famosos: México" para esta temporada.

Por otro lado, Ninel no cerró la posibilidad para poder incorporarse al reallity, pero por el momento todo apunta a que no estaría en la temporada dos del programa de Televisa, por lo que sólo se ha limitado a agradecer a los medios y a sus fanáticos por el interés.

Con información de SUN.