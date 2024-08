Las constantes comparaciones entre los actuales habitantes de “La Casa de los Famosos: México” y los participantes de la primera temporada ya llegaron a los oídos de Wendy Guevara, pues, así como muchos han comparado a Agus Fernández con el papel de Nicola Porcella (quien se posicionó en el segundo lugar del reality en su edición 2023), muchos han comenzado a comparar el rol de Ricardo Peralta con el de la propia Wendy.

No obstante, aunque “Torpecillo”, como también es conocido Peralta, mantiene un importante fandom fuera de la competencia, otros fans han sido contundentes y aseguran que no existe punto de comparación entre él y Wendy Guevara, pues para muchos, Ricardo no es espontáneo ni leal como “La Perdida”, además de no tener la chispa alegre que ella le daba a la competencia.

Por su parte, aunque a Wendy Guevara es sumamente defendida y respaldada por sus fans, no se quedó callada tras los comentarios hechos por Ricardo Peralta en los que pedía no ser comparado con ella, pues, a su parecer, el público esperaba que él también “robara cámara”.

Ante estos dichos, Wendy contestó:

“ Yo no tengo la culpa que en cuando yo volteara, me levantaba, iba y c*gab* al baño, yo daba contenido”.

Tras su respuesta, Cecilia Galliano y Mauricio Garza, quienes son sus compañeros panelistas del show, la respaldaron completamente y aseguraron que ella era una generadora de contenido nada.

Aquí te dejamos el video: