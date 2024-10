Kylie Minogue estará en Guadalajara en 2025: Entérate cuándo 

La estrella de la música dance, Kylie Minogue, ha anunciado su tan esperada gira “Tension Tour” para 2025, la cual llevará a la icónica artista a ciudades de todo el mundo y promete ser su mayor gira desde 2011. Comenzando en febrero en su país natal, Australia, la gira mundial visitará Asia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Europa, antes de hacer una parada en América Latina en agosto de 2025.

En México, la cantante ofrecerá tres presentaciones: El 22 de agosto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, el 24 de agosto en el Auditorio Telmex en Zapopan y el 26 de agosto en el Auditorio Citibanamex en Monterrey.

“Estoy más que emocionada de anunciar el ‘Tension Tour 2025’. ¡No puedo esperar para compartir momentos hermosos y salvajes con fans de todo el mundo, celebrando la era de ‘Tension’ y más! Ha sido un viaje emocionante hasta el momento y, ahora, prepárate para tu primer plano porque voy a decir luces, cámara, acción… ¡y habrá mucho padaming!”, confiesa Kylie.

“Tension II”, es una nueva colección de 13 canciones que se lanzó el 18 de octubre a través de BMG. La secuela llena de energía del álbum número 1 y éxito mundial, “Tension”, lleva a Kylie aún más hacia el espacio electrónico, y está repleta de himnos para la pista de baile. El disco incluye nueve canciones nuevas de estudio, además del último éxito de baile “Edge of Saturday Night” con The Blessed Madonna, así como sus recientes colaboraciones con Orville Peck, Bebe Rexha, Tove Lo y Sia.

Los boletos estarán disponibles en la preventa Citibanamex el 30 de octubre, y un día después los podrás adquirir en las taquillas del inmueble o a través de www.ticketmaster.com.mx.

Una racha de éxitos

Este año ha visto a Kylie llevarse a casa el premio Global Icon en los BRITs, ganar el Grammy a la Mejor Grabación Pop Dance por el éxito “Padam Padam”, asistir a la Met Gala, completar su primera residencia en Las Vegas, actuar en el WeHo Pride y lanzar una serie de colaboraciones de alto perfil. En julio, Kylie ofreció un espectáculo especial impresionante y aclamado por la crítica en el BST Hyde Park de Londres.

Descrito por The Guardian como: “una gloriosa celebración de la perfección pop” (5 estrellas); por Metro como: “increíblemente bueno” (5 estrellas) y, la reseña de 5 estrellas de Rolling Stone decía: “Esta reina del pop demuestra con su conquista de Londres que su lugar en el trono sigue siendo inamovible”. Kylie lanzó su álbum número 1 “Tension” en septiembre de 2023, que ya ha superado las 500 mil ventas en todo el mundo, y está cerca de alcanzar los 500 millones de reproducciones.

Track list "Tension II"

1. Lights Camera Action

2. Taboo

3. Someone For Me

4. Good As Gone

5. Kiss Bang Bang

6. Diamonds

7. Hello

8. Dance To The Music

9. Shoulda Left Ya

10. Edge Of Saturday Night (with The Blessed Madonna)

11. My Oh My (with Bebe Rexha & Tove Lo)

12. Midnight Ride (with Orville Peck & Diplo)

13. Dance Alone (with Sia)

FS