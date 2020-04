Kurt Cobain, una leyenda eterna a 26 años de su muerte

Los mitos y teorías siguen rondando a Kurt Cobain, quien además de marcar estilo en la industria musical al dar voz a la agrupación Nirvana, no sólo se convirtió en un ícono del rock y estandarte de la oleada grunge, también abrió paso a profundos análisis sobre las complejidades que los “rockstars” enfrentan cuando la depresión y la adicción a las drogas se cruzan sobre los escenarios.

El 5 de abril de 1994, se daba a conocer la noticia que cimbraría a la llamada generación “X”, uno de sus máximos referentes juveniles en el ámbito artístico era encontrado con un tiro fulminante en la cabeza; los titulares apuntaban a que Kurt había optado por el suicidio pese a estar en la cima del éxito.

Aunque a los años han surgido nuevas suposiciones que exponen que la muerte de Cobain pudo tratarse también de un asesinato, el legado musical de este cantautor nacido el 20 de febrero de 1967, en Washington, sigue a la alza al consagrarse como uno de los proyectos sonoros de mayor leyenda e impacto mundial no solo en la generación que vio nacer a Nirvana, pues a 26 años de la muerte de Kurt, éste sigue siendo considerado un parteaguas por los expertos musicales y principalmente en los nuevos aficionados que progresivamente descubren y recorren la discografía atribuida a Nirvana.

Los antecedentes de Nirvana se remontan al encuentro que Kurt Cobain tuvo con Krist Novoselic durante 1985 y que permitió que ambos músicos comenzaran a colaborar en diversos proyectos como la banda “Stiff Woodies”; dos años después y con la intención de impulsar una iniciativa propia, Cobain y Novoselic hacen mancuerna con el baterista Aaron Burckhard para dar nacimiento a una banda dispuesta a explorar una faceta más alternativa y totalmente fuera los clichés del rock de esa época.

La personalidad desenfadada de Kurt y la inquietud lírica que ofrecía en sus composiciones, atrajeron la atención de Jack Endino, famoso productor afincado en Seattle, quien no dudó en fichar a Nirvana y ayudar al juvenil trío con un primer demo de 10 canciones que marcarían el debut oficial de la banda a mediados de 1988.

El impacto de Nirvana en la radio y la popularidad que desencadenó en los primeros programas televisivos dedicados a la música, empujaron a banda dar el banderazo oficial a una extensa gira por Estados Unidos con el arropo de su primera producción “Bleach”, y poco a poco abrirse al mercado europeo con canciones que proyectaban una visión más sarcástica y juguetona con temas como “Floy the barber”, “Big cheese”, “School” y “Love buzz”, por ejemplo.

Para finales de 1991, el liderazgo masivo de Cobain y la estridencia de Nirvana llegaron hasta firmar con la disquera DGC Records y convertirse en la banda telonera de Sonic Youth encuentros como el “Reading Festival”, en Inglaterra; presentaciones que quedaron inmortalizadas filmes como “The year punk broke”.

Talento de claroscuros

Conforme la popularidad de Nirvana aumentó, los rumores sobre la inestabilidad emocional de Kurt comenzaban a llegar a los titulares, que poco a poco, daban cuenta de su vida personal y situaciones que suponían adicción a las drogas y relaciones enfermizas con las personas más cercanas a él.

Tras el lanzamiento de “Nevermind” en 1991 y el tema cumbre “Smells like teen spirit”, los discos de oro y giras extendidas a Japón y Australia, por ejemplo, fueron inmediatas, al igual que los escándalos alrededor de Cobain, quien a la par, no dudaba en sumar luchas o posturas sociales referentes a la lucha contra violencia en el mundo, por ejemplo.

La muerte de Kurt recordó situaciones similares en las que otros íconos de la música como Jim Morrison, Jimi Hendrix y Janis Joplin, quienes al igual que Cobain murieron a los 27 años de edad, dando paso así al llamado “Club de los 27”, siempre relacionados a conflictos emocionales, familiares y descontrol en el consumo de drogas habían orillado a estos talentos al descuido personal, aislamiento, suicidio y sobredosis mortales.

Caso cerrado

Ante la insistencia del periodista de Seattle, Richard Lee, por obtener la liberación de 55 fotografías catalogadas como evidencia cuando se encontró el cuerpo de Kurt Cobain, con el objetivo de demostrar o abrir nuevas líneas de investigación que abonarán a la teoría de que el cantante fue asesinado, la cantante Courtney Love (viuda de Kurt), y su hija Frances Bean Cobain, lograron tener el fallo a su favor para evitar la divulgación de la imágenes.

Aunque Courtney Love ha sido precavida en las declaraciones sobre la muerte de Cobain y cómo hicieron frente a las adicciones y las dificultades que enfrentaron para mantener la custodia de su hija, en internet existen múltiples foros en donde además de rendir homenaje al legado de Kurt, también se comparten distintas versiones de la carta que el cantante dejó aclarando los motivos de su muerte, y en la que supuestamente confesaba que su labor musical ya no lo motivaba a seguir; incluso, existen demás teorías y estudios de grafólogos que analizan si la letra de la supuesta carta realmente fue escrita por el rockero.

Diversos trabajos han tratado de explicar la visión que Kurt Cobain tenía de la música y la vida, por ejemplo, el libro “Serving the servant: Reflections on Kurt Cobain”, escrito por quien fuera mánager de Nirvana, Danny Goldberg; también se realizó el documental aprobado por la familia de Cobain “Kurt Cobain: montage of heck”, con la producción de Frances Bean Cobain, hija de Cobain; e incluso, en 2014, en París, se impulsó una exposición especial de las últimas fotografías realizadas a este ícono del rock.

Curiosidades

El 19 de noviembre de 1993, Nirvana grabó el icónico concierto acústico para “MTV Unplugged”, en los estudios Sony, en Nueva York; y aunque este formato causó controversia en aquellos fans que tildaron de “vendidos” a los rockeros por aceptar el formato, al ser televisado semanas después reforzó la popularidad de Nirvana.

El suéter gris-verde olivo (cárdigan) que Kurt Cobain vistió en el “MTV Unplugged” fue subastado por 334 mil dólares, considerado como una de las prendas “más costosas” de la historia tras una inaudita puja en el Hard Rock Café de Nueva York, por la firma Julien’s Auctions. Aunque la identidad del comprador nunca se dio a conocer, este hecho forzó el legado que mantiene el cantautor.

AC