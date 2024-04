Este viernes hace 30 años, la estrella del grunge y el ídolo de la llamada generación X, Kurt Cobain, tomó una decisión que cimbró al mundo de la música, dejar el dolor físico y emocional atrás y partir de esta vida.

El músico nacido en Aberdeen, Washington; el 20 de febrero de 1967, había pasado unas semanas intensas de trabajo, ya que se encontraba en una extensa gira con Nirvana por Europa, 38 fechas estaban programadas, pero debido a una bronquitis y laringitis severa del cantante sólo pudo cumplir con 12 y se hizo una pausa para descansar, desde ese momento la depresión que llevaba sufriendo desde su adolescencia le comenzó a jugar una mala pasada.

El 5 de marzo tuvo un intento de suicidio en Roma, esto le hizo volver a Seattle acompañado de su esposa Courtney Love y su hija de un poco más de un año, Frances Bean Cobain; el 18 de marzo después de una fuerte discusión con su esposa, Cobain, se encerró en un cuarto con un arma, entonces ella llamó a la policía alegando que el cantante intentaría quitarse la vida, pero cuando la autoridad llegó hasta su casa él argumentó que sólo quería alejarse de Love. Pese a que después de este incidente el artista accedió a entrar a una clínica de desintoxicación en Los Ángeles (el 30 de marzo), sólo estuvo un par de días y escapó, regresando a Seattle donde estuvo vagando varios días.

Fue el 8 de marzo, cuando un técnico fue a su casa a instalar un sistema de seguridad, que el cuerpo de Kurt fue encontrado en el invernadero de su casa, tenía sobre su pecho una escopeta calibre 50 y había dejado una carta de despedida que iba dirigida a Boddah, su amigo imaginario:

"Ya hace demasiado tiempo que no me emociono ni escuchando ni creando música, ni tampoco escribiéndola, ni siquiera tocando rock. Me siento increíblemente culpable. Cuando se apagan las luces antes del concierto y se oyen los gritos del público, a mí no me afectan como afectaban a Freddie Mercury, a quien parecía encantarle que el público le amase y adorase. Eso lo admiro y envidio muchísimo. No los puedo engañar, a ninguno de ustedes. No sería justo ni para mí. Simular que lo estoy pasando el 100 % bien, sería el peor crimen que me pudiese imaginar. A veces tengo la sensación de que tendría que marcar tarjeta antes de subir al escenario. Lo he intentado todo para que eso no ocurriese. (Y sigo intentándolo, créeme, Señor, pero no es suficiente)... Soy una criatura voluble y lunática. Se me ha acabado la pasión, y recuerden que es mejor quemarse que desvanecerse de a poco... Frances y Courtney, estaré en su altar. Por favor, Courtney, sigue adelante por Frances, por su vida que será mucho más feliz sin mí. Las amo. ¡Las amo!".

Al poco tiempo la necropsia del artista reveló que Kurt Cobain tenía una alta dosis de heroína en su cuerpo, además del traumatismo en la cabeza provocado por el disparo, fijando el día de su muerte el 5 de abril de 1994, alrededor de las 11 de la mañana. Desde el momento de su muerte muchas teorías se han manejado, pero la más fuerte fue que la propia Courtney lo mandó asesinar al presentir un divorcio en puerta, lo cierto es que su trágica partida lo convirtió en miembro del tristemente célebre Club de los 27, al cual pertenecen celebridades como Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Jean-Michel Basquiat y Amy Winehouse.

Como toda leyenda, después de su muerte se han producido varias películas sobre su historia y legado, aquí las más destacadas:

"Los últimos días" (Last days, 2005)

El director estadounidense Gus Van Sant, cuenta en este film los últimos días de esta estrella, pero de una manera ficcionada, a través del personaje de Blake, interpretado por Michael Pitt, un artista que se encuentra en el momento máximo de la fama, pero la presión mediática y los problemas personales lo agobian, así que comienza a vagar en solitario mientras toma una trágica decisión.

¿Dónde ver? Prime Video

"Kurt Cobain: Montaje de Heck" (2015)

Este documental se realizó por iniciativa de Courtney Love, quien se acercó en 2007 al director Brett Morgen para proponérselo, desde ese momento comenzó con el trabajo de investigación y entrevistas que componen este proyecto, en el cual se hace un recorrido por la vida de este artista desde su nacimiento hasta el momento de su muerte, usando material del archivo de la familia Cobain, imágenes de actuaciones de Nirvana, canciones inéditas, películas caseras, grabaciones, obras de arte, fotografías, revistas, demos, etcétera.

¿Dónde ver? Claro Video

Te puede interesar: Blink-182 cancela conciertos en la CDMX

"Live at the Paramount" (2011)

Se trata de la presentación en vivo de la banda en el Paramount Theatre de Seattle, Washington, el 31 de octubre de 1991, unas semanas después del lanzamiento de su álbum Nevermind, el cual fue un éxito rotundo y redirigió el rumbo de la escena musical al poner al grunge en el mapa; la banda actuó ante 2800 personas y fue el último concierto que realizaron en Estados Unidos antes de viajar a Europa.

¿Dónde ver? Claro Video

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB