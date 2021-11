Kristen Stewart se compromete con su novia Dylan Meyer tras casi dos años de noviazgo, la actriz unirá su vida con la guionista de películas como "XOXO", "Loose Ends" y "Rock Bottom".

Stewart no se quedará con el recuerdo de haber usado un vestido de novia al interpretar a la princesa Diana de Gales, sino que se alista para vivir su propia experiencia en una boda.

"Nos vamos a casar, lo haremos totalmente…Quería que me propusiera matrimonio, así que creo que define claramente lo que quería y ella lo logró. Nos vamos a casar, está sucediendo", dijo Stewart a "The Howard Stern Show".

Stewart, protagonista de "Crepúsculo", no tiene redes sociales, pero en distintas ocasiones ha declarado lo enamorada que está de Meyer, quien asegura es “la indicada” y hará todo lo que sea por su amor.

"Cuando lo sabes, lo sabes. ¿Sabes a qué me refiero…No hay nada como sentirse seguro de nada, porque no sabemos nada. Y eso es lo único que puedes sentir que sabes, es que, sí estás enamorado de alguien", expresó.

Es la guionista, quien a través de sus redes sociales publica los momentos que pasan juntas y el gran amor que se profesan desde que se conocieron, dedicándole mensajes de amor y agradecimiento en cada oportunidad que tiene.

¿Cómo se conocieron Kristen Stewart y Dylan Meyer?

Kristen y Meyer se conocieron hace ocho años en una película, pero todo comenzó hace dos años cuando se volvieron a reencontrar en un cumpleaños de una amiga en común.

"Se lució en el cumpleaños de una amiga y yo le dije, '¿Dónde has estado y cómo no te he conocido?", recordó Kristen.

Y compartió que fue en un bar en donde se le declaró a la guionista, "…yo dije, '¡estoy tan jodidamente enamorada de ti" y así inició su historia de amor.

Se sabe que la guionista nació en Los Ángeles, y ha escrito los guiones de películas como "Loose Ends" y "Rock Bottom"; coescribió la película de Netflix "XOXO", y también participó como escritora en varios episodios para la serie "Miss 2059".

Como actriz ha interpretado algunos papeles pequeños en películas como "The Death and Return of Superman" y "Wrestling Isn't Wrestling".

AC