Kraven el Cazador: Película del universo de Spider-Man llega en diciembre

Kraven el Cazador tuvo que hacerse a un lado para dejar pasar el estreno de “Madame Web” y ahora sigue siendo retrasada por cuestiones de marketing; la próxima entrega de Marvel en colaboración con el universo de Spider-Man de Sony ha sufrido varios retrasos en su fecha de estreno, en un principio se agendó para enero del 2023, después se movió a octubre del mismo año, pero no duró mucho pues la volvieron a retrasar hasta agosto del 2024 y por si fuera poco ya tiene una nueva fecha pactada el 13 de diciembre de este año.

La película será protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, quien dió vida a Pietro, el hermano gemelo de Wanda, “la bruja escarlata” en “Avengers- the age of Ultron”; y no es que no le tengan fé, los ejecutivos han explicado que se trata de un tema de marketing, suponiendo que por las vacaciones de diciembre haya mayor afluencia de público en las salas de cine.

Esta película será la primer entrega de Marvel con más escenas sangrientas y muertes explícitas, por lo que marcará un precedente para futuras entregas del universo cinematográfico basado en los cómics.

Esta es la primera aparición de Kraven el Cazador en la pantalla grande, tomando su lugar como uno de los villanos archienemigos del Hombre araña. Sergei Kravinoff, verdadero nombre del Cazador, es un personaje de honor que en los cómics es retratado como un villano y antihéroe excepcional.

Sin embargo Sergei se alejará un poco de su contraparte en las historietas para convertirse en un villano con superpoderes que se embarca en una violenta cazería para acabar con alguien muy importante de su pasado.

Kraven en esta nueva aventura, es presentado como un humano que tras un enfrentamiento adquiere poderes cuando muta por recibir accidentalmente sangre de león en su organismo. Así que este Sergei más animal que humano se convierte en un cazador de humanos, contrario a su personaje de las historietas.

 

BB