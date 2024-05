Finalmente llega este jueves a las salas de cine “Furiosa”, la reciente película del director George Miller, protagonizada por Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth.

Hace unos días Anya visitó la Ciudad de México para hablar de este proyecto y los retos a los que se enfrentó a la hora de filmar, donde destacó que quedó enamorada de los autos y las motocicletas, por lo que ahora está más que lista para sacar su licencia de conducir, tema que había postergado por falta de tiempo, ya que se la pasa viajando para filmar nuevos proyectos.

Cabe señalar que “Furiosa” es una historia que ocurre dentro del universo de “Mad Max” y es una precuela “Mad Max: Furia en el camino”, que en 2015 protagonizó Charlize Theron. Ahora, Anya interpreta al mismo personaje, pero 15 años antes.

En entrevista, Anya comparte que ella se identifica con su personaje “Furiosa” desde la resiliencia: “Me afectó mucho su historia y espero que le pase también a la demás gente. Esta chica tiene pocas esperanzas de poder volver a casa; pero al mismo tiempo nos enseña que no importa la cantidad de veces que alguien te aplaste, lo importante es levantarse, porque en algún momento tú vas a ganar y encontrarás una manera de vengarte, de hacer justicia”.

Explica que “Furiosa” es una persona silenciosa y en su travesía cualquier tipo de emoción es una debilidad, por lo que para ella fue un reto darle esa característica al papel: “Actuar sin diálogo a mí no me afecta, era más bien sólo (trabajar) con mis ojos, porque tenía que tener fe en George de que me pudiera entender con ellos”.

La actriz destaca que con este filme se siente parte del movimiento de mujeres que están tratando de cambiar la industria fílmica, en su caso, a través de proyectos como “Furiosa”: “Tengo tanta admiración por las mujeres que vinieron antes de mí… Gracias”.

Cautivada con la historia y el director

Anya señala que lo primero que conoció del universo de “Mad Max” fue cuando vio la cinta “Fury Road” (2015): “Me enamoré de inmediato, recuerdo que cuando terminó la película, aplaudí de pie porque era muy único ese mundo, siento que fue un riesgo esa película y eso me emocionó bastante”. Cuando le dieron el papel principal en “Furiosa” comenzó a prepararse viendo las demás películas de la saga.

El filme se rodó en Australia con personal técnico que participó en las demás cintas de la saga. Sobre trabajar con Miller, el director, resalta que este proyecto es totalmente su mundo: “Creo que más que con otro director con el que haya trabajado, él pinta cada imagen. Teníamos tres unidades rodando todo el tiempo y cualquier cosa que tú ves en la pantalla, él la pintó con su mano”.

Agrega Anya que después de hacer 20 tomas de alguna situación o momento, si George notaba otra cosa, se tenía que repetir de inmediato la toma.

También acota que se divirtió mucho trabajando con Miller: “Lo más gracioso es que yo vengo de hacer muchas cosas de terror y algunas veces yo le sugería algo (a George) y él me decía: ‘Anya eso es asqueroso’, pero es impresionante lo que él hace”, refrenda, “él es tan meticuloso y se siente muy sano estar con una persona que piensa en todo eso (lo que está a su alrededor)”.

En cuanto a su relación con Chris Hemsworth, refiere: “En la película trato todo el tiempo de matarlo, pero en la vida real somos muy buenos amigos. Me encantó que se tiró de esta manera (para darle veracidad a la película). Y me parece muy importante que haya un contraste con estos dos personajes que hacemos, porque una casi no habla (‘Furiosa’) y el otro no deja de hablar (‘Dr. Dementus’), esa es una dinámica muy interesante en la película”.

Finalmente, Anya espera que el público que acuda a ver la película se lleve una importante reflexión: “Espero que les encante como una visión al mundo de ‘Mad Max’. Y también creo que para mí, siempre cuando veo estas películas de la saga, pienso que representan a un mundo que podría ser real”, así que hay que cuestionarse, “¿qué podemos hacer para asegurarnos de no llegar a esto? Y es cuando espero que la gente piense en eso un poco”.

En la cinta, el actor Chris Hemsworth le da vida al villano “Warlord Dementus”. CORTESÍA

Sinopsis

Luchará para regresar a casa

Mientras el mundo cae, “Furiosa” es arrebatada del “Lugar Verde de Muchas Madres” para caer en manos de una horda de motociclistas liderada por el señor de la guerra “Dementus”. Un día, navegando por “Wasteland”, se encuentran con la “Ciudadela” presidida por “The Immortan Joe”. Así que mientras los dos tiranos luchan por el dominio de los territorios, “Furiosa” debe sobrevivir y reunir los medios para encontrar el camino a casa y vengarse de los que le hicieron daño.

CT