¿Kiss regresará a México? Esto dijo Gene Simmons

Aunque la banda Kiss anunció las fechas y lugares que visitará como parte de su gira fuera de Estados Unidos, llegado a países como Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia, para sorpresa de sus fans mexicanos, el grupo conformado por Ace Frehley, Gene Simmons, Peter Criss y Paul Stanley, no incluyó de momento a México en su recorrido con su show “End Of The Road World Tour”, lo que causó que los internautas solicitaran que añadieran a más ciudades latinas en su proyecto.

Y si bien parece complicada la agenda que Kiss tiene para incluir a más ciudades, ya que su gira después pasará a Europa y retornará a Estados Unidos a partir de este abril y hasta octubre en su regreso a Sacramento, tal parece que uno de sus integrantes abogará porque que al menos México se sume a “End Of The Road World Tour”, aunque no especificó si podría tratarse con una nueva fecha para este 2023 o habrá que esperar hasta el próximo año.

Las expectativas por ver nuevamente a Kiss en México han aumentado para los fans, luego de que en Twitter, el usuario identificado como Omar García (@Og_aqui) respondió a un post de la banda en la que anunció su gira por Sudamérica con tan solo seis fechas, a lo que el fanático escribió: “Come to México pleases”, añadiendo un emoji de la bandera mexicana.

Aunque pudo haber pasado desapercibida la petición del fan mexicano, “El demonio” de Kiss, es decir Gene Simmons, respondió al comentario sorprendiendo a la audiencia mexicana que se ha ilusionado con la posibilidad de ver a la banda en algún recinto del país.

De manera muy breve, pero con un toque contundente, a través de su cuenta personal Gene Simmons (@genesimmons) contestó: “Ok, we will”, mensaje que ha sido tomado por los fans mexicanos como una posibilidad de que Kiss retorne a tierra azteca, además de seguidores de la banda de otras partes del mundo, también buscaron una respuesta positiva del músico al sugerirle más ciudades que de momento no están contempladas en la gira “End Of The Road World Tour”.

AC