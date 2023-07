Kim Kardashian es una famosa modelo, empresaria y celebridad norteamericana que reina en el mundo de la moda y no deja de llamar la atención en las redes sociales y vaya a donde vaya. Su nombre comenzó a tener relevancia por una película pornográfica rodada en 2002 junto a su pareja de ese momento, el cantante Ray-J.

Desde entonces, Kim Kardashian tomó amor por las cámaras y fue parte en muchas oportunidades del reality 'The Simple Life' protagonizado por Paris Hilton y Nicole Richie. Finalmente, en 2007 la modelo decidió embarcarse junto a sus hermanas en un programa de telerrealidad llamado 'Keeping Up with the Kardashians' que fue todo un éxito.

Actualmente, Kim Kardashian tiene 42 años y es dueña de importantes empresas, entre las que se destaca una dedicada al mundo de los cosméticos: KKW Beauty. La modelo y empresaria se transformó en multimillonaria y en las redes sociales brilla como toda celebridad.

La nacida en Los Ángeles acumula más de 363 millones de seguidores en sus redes sociales y allí comparte las fotografías y videos más sorprendentes de su ostentosa vida. Kim Kardashian disfruta mucho de viajar, asistir a eventos sociales y compartir bellos momentos con sus hijos. Además, siempre aparece en sesiones fotográficas en las que promociona algún producto o servicio.

Recientemente, Kim Kardashian revolucionó a sus fanáticos al compartir en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece siendo una niña. En la fotografía aparece junto a su hermana Kourtney Kardashian y luciendo un vestido amarillo con algunos estampados de fresas. A juzgar por la imagen, ya daba señales de que era feliz y le gustaba llamar la atención.

