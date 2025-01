La influencer conocida como "Killadamente" en redes sociales habría fallecido a los 27 años de edad por asfixia tras haber cenado en un restaurante. Pese a que fue trasladada a un centro médico, no pudo ser reanimada, sin embargo, esta información está por confirmarse.

Lo cierto es que su hermana, Kathyan Acosta publicó un par de historias relacionadas al fallecimiento de Carol Acosta, el verdadero nombre de la influencer. En la primera, Kathyan escribe el siguiente mensaje:

"Te amo hermana y siempre te amaré. Le doy gracias a Dios por darme a una hermana como tú con tu gran corazón. Descanza en paz hermana mía", escribió. La imagen con la que acompaña este sentido texto muestra a las dos en un par de asientos de un avión. La historia fue subida aproximadamente a las 7 del centro de México.

En la segunda historia, Kathyan agradece las muestras de apoyo y mensajes de condolencia recibidos mientras llora en un video subido hace una hora. En ningún momento se confirman las causas de la muerte de "Killadamente".

¿Quién era "Killadamente"?

La influencer subía contenido en sus redes sociales relacionado a la aceptación personal, la lucha contra la depresión y el humor como herramienta para sobrellevar la vida. En 2017 llevó su creatividad a la música con mensajes de empoderamiento y auto-aceptación que plasmó en dos sencillos: "Me amo y no me importa" y "Qué me hiciste hacer".

La partida de "Killadamente" ha dejado una serie de mensajes de condolencias en sus redes sociales oficiales y en las de sus amistades y familiares, convirtiéndose en un tema viral desde hace un par de horas.

