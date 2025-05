Hoy No Circula Sabatino: Autos que no pueden transitar este 10 de mayo 2025

El programa Hoy No Circula Sabatino limita la circulación de los autos en función del último dígito de la placa y el color del engomado, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera de la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con el informe más reciente del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (CDMX), con corte a las 16:00 horas, la calidad del aire en la capital del país y la zona conurbada es aceptable, por lo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis no ha activado la Contingencia Ambiental, por ello el programa Doble Hoy No Circula no se encuentra vigente

En ese sentido para mañana, 10 de mayo de 2025 el Hoy No Circula Sabatino aplica de forma habitual para los siguientes autos en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Todos los autos con holograma 2

Holograma 1, terminación de placa PAR (0, 2, 4, 6, 8)

Placas foráneas

Al igual que durante la semana, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos no están sujetos a restricciones en el programa.

Recuerda que el horario del Hoy No Circula Sabatino es de las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, sin embargo, para los automóviles con placas foráneas, la restricción es más corta, de 5:00 a 11:00 horas.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula Sabatino?

A continuación, te presentamos la lista de zonas donde se implementan estas restricciones:

Ciudad de México

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Cuajimalpa de Morelos Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Milpa Alta Tlalpan Tláhuac Venustiano Carranza Xochimilco

Estado de México

Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chimalhuacán Chicoloapan Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

NA