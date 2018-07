Kevin Spacey era un "mano larga": Guy Pearce

El actor australiano Guy Pearce dijo que recuerda que su colega estadounidense Kevin Spacey, investigado en Reino Unido por varias agresiones sexuales, era un "mano larga", informaron hoy medios locales.

"Difícil de hablar en este momento", dijo anoche Pearce en el programa "Interview" del canal 7 de la televisión australiana al ser preguntado sobre su experiencia con Spacey durante la filmación de la película LA Confidencial (1997).

Al referirse a Spacey, Pearce afirmó que es "un actor increíble", tras añadir "es un tío de mano larga", según la agencia local AAP.

"Agradezco que tenía 29 y no 14", ironizó el protagonista de "Memento".

Spacey fue acusado en octubre del año pasado por su compañero de profesión Anthony Rapp de un caso de acoso sexual en 1986, cuando la supuesta víctima tenía 14 años y el consagrado actor, 26.

Las declaraciones de Pearce coincidieron con la información del medio especializado en noticias de famosos TMZ acerca de que Spacey está siendo investigado en el Reino Unido por tres nuevos casos de agresión sexual.

Spacey ya fue sido acusado anteriormente por otras tres personas en Inglaterra, con lo que ascienden a seis las investigaciones contra el intérprete abiertas en este país.

Ganador de dos Óscar y considerado como uno de los mejores intérpretes de su generación, la carrera de Spacey se ha derrumbado tras las numerosas acusaciones de agresión sexual conocidas en su contra.

Como consecuencia de estas revelaciones, la serie "House of Cards" prescindió de Spacey, que era uno de los protagonistas, y el cineasta Ridley Scott eliminó todas sus escenas en la película "All the Money in the World" y volvió a rodarlas con Christopher Plummer como sustituto.