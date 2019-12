Kevin Johansen, sin fronteras en la música

Kevin Johansen vuelve a Guadalajara el día de hoy para presentar su álbum lanzado en 2019 con el título de “Algo ritmos”. El compositor argentino platicó desde lo que definió como “una Buenos Aires lluviosa, pero muy bonita. (Me siento) muy bien, estoy muy feliz con Algo ritmos, ha entrado con un buen feeling. Tiene que ver con la esencia de lo que hago. Son rolas, como dicen ustedes, que tienen mucho de aleatorio, en parte para desafiarme a mí mismo con los prejuicios que uno puede tener, tratando de ser lo más amplio posible. Tiene que ver con lo que hago, ‘Algo ritmo’ pudo llamarse Aleatorio”.

Para Johansen, quien se presentará en C3 Stage, la canción es un género literario, “ya se sabe que tiene su Premio Nobel, Bob Dylan”, y que requiere un gran trabajo que toma tiempo: “A veces uno logra una cosa y no la otra. Como decía Leonard Cohen: hay que saber esperar. Una canción puede tardar mucho tiempo. Parece tan simple con los 3 o 4 minutos que dura, o puede ser muy complicado”.

Al componer, el músico llega al instrumento y la página con todo el bagaje cultural que tiene: “En mi caso tengo dos culturas, viví mi infancia en Estados Unidos hasta los doce años, pero con el detalle de que mi madre se casó con un mexicano de Mazatlán. En segundas náuseas, no nupcias. Era un muralista y pintor que tenía una cultura muy rica. El castellano ya circulaba en casa. Es ser gringo, ser latino, muy argentino. Es una cosa que parece muy extraña o diferente pero que en realidad es uno más de las cuantas personas que tienen dos culturas, un padre de un país y una madre de otro. Se trata de celebrar las dos culturas, tener lo mejor de dos mundos: parafraseando al gran Facundo Cabral, ‘Soy de aquí, y soy de allá’”.

A romper fronteras

Musicalmente, Kevin Johansen también cruza las fronteras de la música: “Uno se va percatando de las influencias que hay en el living de la casa. Tuve una madre intelectual que era supermelómana. Me crié en Alaska escuchando a Joan Báez, a Violeta Parra, rancheras, corridos, la música caribeña, brasileña, sonoridades andinas, las canciones revolucionarias de la época de los sesenta (Chile, Argentina y Uruguay). Toda esa amalgama ha permeado mi vida. Me gusta considerarme un artista permeable, influenciable. Después el desafío es ponerle la impropia propia, la esencia, para tener la posibilidad de identificarse como artista”.

En ese sentido de los múltiples géneros, como melómano Kevin no tiene peros en escuchar cualquier nueva propuesta: “No me cierro a nada, si bien por ahí en casa no escucho música urbana o trap, géneros que han salido del post-reggaetón. Lo escuchan mucho las nuevas generaciones. Tienen el desafío de pasar de las letras un tanto machistas a abrir el abanico y hacer un poco más de análisis social y político”.

“Es interesante lo que está sucediendo. Me parece que no hay que cerrarse a nada. Yo siempre aprecio cuando algo está bien producido, con la musicalidad, los arreglos. Tengo un hijo de 11 años que me muestra lo último, siempre estoy escuchando lo que escuchan”, apuntó.

“Algo ritmos” es un disco marcado por las colaboraciones, como lo ha sido su carrera: “Creo que todos los músicos tendemos a la conexión que tenemos con colegas, ya sea en el estudio o en un festival, ir pegando onda de amistad, seguir conociéndonos. Es una cercanía que tengo con muchos músicos. Uno agarra un poco lo que tiene a mano y piensa en los amigos artísticos que son afines estéticamente, que se sentirían cómodos en tal o cual rola. Es por ese lado va la cosa”.

Coquetea con la FIL

Entre sus múltiples colaboraciones, Kevin ha participado junto al caricaturista argentino Liniers (Ricardo Siri), quien recibirá el Homenaje de Caricatura La Catrina por la FIL a principios de diciembre, en las mismas fechas que Johansen dará su concierto: “Sí, le escribí el otro día. Nos hablamos casi todos los días. Me dijo ‘Oye, justo vas a estar en Guadalajara, yo voy a estar ahí el día anterior. Vamos a estar por ahí, nos vamos a ver seguro, con el amigo. Estaré feliz de encontrarnos. Ya hemos estado ahí con el espectáculo. Siempre dice que no lo haga subir a cantar: aunque él dice que no canta, canta bastante bien. Así que por allí lo obligo a cantar alguna”.

Asiste

Kevin Johansen en el C3 Stage, hoy a las 20:00 horas. Entrada general $600 pesos.