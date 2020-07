Kevin Johansen, creativo desde el confinamiento

La pandemia por el COVID-19 propone nuevos retos y reflexiones para Kevin Johansen, quien ante el confinamiento se adapta a las dinámicas que la industria genera para evitar que el sector musical siga siendo afectado ante la cancelación de conciertos y giras locales e internacionales.

Paulatinamente, Johansen se suma a los conciertos virtuales no solo para seguir en contacto con su público, pues reunirse con su equipo musical y generarles ingresos es uno de sus principales objetivos, además de dar continuidad a sus creaciones con el estreno de su más reciente producción “The Available 20’s”.

Kevin señala que parte del confinamiento lo ha aprovechado para la composición, ejercicio que le permitirá sorprender a sus seguidores a la distancia: “Cuando arrancó la cuarentena en marzo, me desvelé a las seis de la mañana y me salió una canción y así fueron saliendo otras que irán viendo la luz”, explica al detallar que ante las limitantes, sus característicos videos musicales ahora apuestan netamente a la animación.

El cantautor puntualiza que de frente a los panoramas de la pandemia, ha reforzado ideas que ya ha plasmado en discos anteriores al reflexionar sobre la responsabilidad que los humanos tienen ante situaciones como la presente y que las sociedades son las verdaderas plagas del mundo como la reflejó en la canción “Apocalypso”.

“Hay una canción que compuse en el disco ‘Bi’ hace muchos años, que la canté con Daniela Mercury. En un momento yo digo que la plaga somos nosotros, los seres humanos. De algún modo -cuando la pandemia- acá no sonaban aviones, los camiones habían aminorado, el monóxido de carbono bajó y parecía que la madre tierra estaba diciendo gracias (…) eso te hace pensar que todo está interrelacionado entre la ecología, el daño que le hacemos permanentemente con nuestros autos, combustibles”.

En su propio ritmo

Ante el reconocimiento que la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (Ascap, por sus siglas en inglés) hizo a Bad Bunny como “Compositor del año”, Kevin Johansen destaca el no incomodarse ante las decisiones y tendencias por las que apuesta la industria musical en sus diversos ámbitos.

“Me parece que la industria siempre ha premiado por momentos cosas que son muy exitosas comercialmente, y decir en el momento si tiene validez o no es muy prematuro, porque no sabemos qué va a pasar, y lo digo con todo respeto para Bad Bunny o cualquier compositor o colega. Me molesta mucho cuando un artista habla mal de otro artista, siempre me ha parecido de mal gusto, yo no lo haría nunca aunque no me guste”.