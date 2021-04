Kevin Holt, el amigo incondicional en “Luis Miguel, la serie”

Este domingo 18 de abril se estrena el primer capítulo de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” donde el público verá la transición de “El Sol de México” de su etapa juvenil a la adulta, además se desarrollarán otras problemáticas donde se incorporan nuevos actores interpretando a personajes clave en la vida del artista.

En entrevista Kevin Holt, quien interpreta a Miguel Alemán Magnani desde la primera temporada, comparte sus emociones de volver a reencontrarse con este proyecto donde el público podrá ver la unión fraternal de su personaje con el de Luis Miguel, el cual interpreta Diego Boneta.

“De verdad que estoy muy emocionado, ya quiero ver la nueva temporada, creo que a la gente le va a encantar y me atrevo a decir que será mejor que la primera. Viene con nuevos personajes; en mi caso, el mío llega más maduro, más grande y con problemas y soluciones distintas que vienen de una madurez como tal, porque en la pasada entrega se veía a los personajes con problemáticas más de adolescentes y aquí las cosas van a cambiar, las cosas se pondrán más picantes y más fuertes”, expresa Kevin.

Y es que en los ocho capítulos de esta nueva entrega, Luis Miguel, ya en la cima del éxito, queda a cargo del cuidado de sus hermanos tras la muerte de su padre, e intenta enmendar la relación con su novia Érika (Camila Sodi).

Veremos la historia de Hugo (César Bordón), representante y figura paterna para “Micky”, quien lucha contra el cáncer, y la llegada de un nuevo representante, Patricio Robles (Pablo Cruz Guerrero), quien pondrá la sal y la pimienta.

Y mientras intenta descifrar la misteriosa desaparición de su madre, Luis Miguel sana su propia herida paterna al reconectarse con su hija distanciada, “Michelle” (Macarena Achaga), a quien no ve desde hace más de una década.

Kevin Holt. El actor se muestra caracterizado de Miguel Alemán Magnani. ESPECIAL/Book Agency

El Incondicional

La participación de Kevin como Miguel Alemán Magnani se basará sobre todo en ser un apoyo incondicional para Luis Miguel luego de los problemas que va a pasar tanto a nivel personal como profesional: “En esta nueva temporada los personajes se sienten en un momento de sus vidas en donde ya están encaminados hacia a un lugar. Y no ha cambiado la relación entre ellos. En el caso de mi personaje la evolución es que los consejos y esta relación que tiene con Luis Miguel, viene de un lugar con mucha más tranquilidad, madurez e inteligencia. Además, el hecho de que me pongan un vestuario y unos prostéticos, hacen que me sienta ya con esa energía”.

Expresa que sí fue un reto esperar tanto tiempo para hacer la segunda temporada, pero retomó muy rápido el ritmo del personaje porque se le quedó muy grabado cuando lo hizo por primera vez. En esta ocasión no mantuvo acercamiento con Miguel Alemán Magnani como en la primera temporada, pero con el trabajo de mesa en dirección y la propia investigación que siguió realizando, retomó el papel lo más claro posible.

“Las escenas están tan bien escritas, con un guion tan padre y tan rico, que me facilitaron hacer la creación del personaje, realmente en lo que yo me enfoque fue en que se notara la amistad y la confianza entre estos dos personajes (Miguel y Luis Miguel), que resaltara de las otras que hay, que se perciba la hermandad de familia de este vínculo que se hizo entre ellos y creo que sí se pudo lograr. Mi personaje está ahí para la historia de Luis Miguel, para darle este apoyo que él necesita, con consejos cargados de mayor honestidad, se dicen cosas más fuertes, porque todo se lo dicen de manera directa y con verdad, porque el amigo que te dice la neta es el incondicional”.

Kevin señala que tras involucrarse en una historia donde los personajes existen en la vida real, ha aprendido a no juzgar a la persona que está detrás de la figura pública, en este caso Luis Miguel.

Sobre otros proyectos en desarrollo, el histrión espera poder dar más detalles pronto. Además, desarrolló un podcast, el cual la gente puede escucharlo desde sus redes sociales; se llama “Pura conciencia” y está disponible en Beek, una plataforma mexicana. Su propuesta habla sobre temas enfocados en la salud y la conciencia social, ambiental y alimenticia.

Kevin Holt. El actor (segundo de izquierda a derecha) en una escena de “Luis Miguel, la serie”. ESPECIAL/Book Agency

Segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”

La historia de una de las estrellas más queridas de México continúa con giros y cambios dramáticos, además de nuevos personajes, en la temporada dos de “Luis Miguel, la serie”. Narrados en dos líneas de tiempo, los ocho episodios muestran al cantante en una encrucijada: cómo abordar la fama a nivel internacional como ídolo del pop latinoamericano, mientras busca el equilibrio con las demandas de su tensa vida familiar.