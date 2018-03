Kenya Saiz, energía rebelde

Nacida en Burgos España, con música gestada en el Metro de Madrid y con los sueños creciendo en México. Así es Kenya Saiz, la nueva sensación sonora que llega de la Península Ibérica para dejar huella en nuestro país.

Cinco días de intensa promoción en nuestra país le bastan a Kenya para saber que su vida está enfrentando un cambio profundo. La cantante se encuentra en el antiguo Distrito Federal promoviendo “La loca no soy yo”, una propuesta que transita por el rock-pop con letras profundas y bien calibradas, lejos del sonsonete repetitivo y ligero que inunda la radio por estos días.

“Todo ha pasado muy rápido”, afirma Kenya en entrevista con este medio. “En diciembre se contactaron conmigo desde México y ahora estoy aquí. Son pasos gigantes”, confiesa sin perder la sonrisa. “Me sentí emocionada y segura en todo momento de venir, hasta un día antes, entonces sí, ¡me puse nerviosa!”

De profundos ojos azules y llena de energía (“termino los días agotada, pero feliz”, agrega), Saiz presenta 11 temas en esta placa, con “Guerra mundial” como carta de presentación del disco. El material también incluye melodías piezas como “Es lo que hay”, “Machos alfa”, “Amor fatal”, “Mañana es tarde” y “Reina”.

¿Y a qué le canta? A la soledad, la amistad, la sociedad y al mundo. Esos son algunos de los temas que toca Kenya en su placa, donde el amor no es necesariamente el único motor creativo. “Es cierto que es un sentimiento muy fuerte, pero creo que la música, y el arte en general, es el ‘arma más bella’ que tenemos para cambiar al mundo, para transmitir mensajes, y hay muchas más cosas qué decir”.

La clave para brillar

Con propuestas sonoras naciendo por miles todos los días en redes sociales, Kenya Saiz saber que solamente hay una manera de quedarse en la mente del público: Con una propuesta honesta.

“Creo que lo más importante es ser honesto con uno mismo, con el trabajo que haces. Siempre he hecho este tipo de música, porque es lo que me sale de dentro. Soy muy fiel al sonido que hago”.

Agrega que tiene claro que hoy por hoy “hay un montón de propuestas, y además de que en este momento está muy de moda el ritmo latino, el reggaetón, y la música que hago no se parece, podría parecer hasta un inconveniente. Pero la realidad es que a la gente le llama la atención lo que hago, ¡y no me ha ido tan mal! (risas)”.

Por lo pronto, será en México donde Kenya se empape de nuevos sonidos. “Ahora escucho más que antes a Natalia Lafourcade, me parece una buena banda sonora para este viaje”. Los renglones en la gran aventura de su vida, apenas se están escribiendo.