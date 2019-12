Kenji Kishi, de Jalisco para Berlín

Repetir las fórmulas que han dado éxito a su trabajo no es una opción para el músico y compositor Kenji Kishi Leopo, quien tras ser seleccionado para participar en la próxima edición de Berlinale Talents del Festival de Berlín 2020, hace un repaso sobre los proyectos que lo han catapultado como un genio sonoro para impulsar el arte local desde distintas plataformas como el teatro, la danza, el performance y el cine.

Será en febrero cuando Kenji Kishi se sume a las actividades del Festival de Berlín no solo para compartir su experiencia en el cine y talleres como el “Sound Studio”, workshop encabezado por el músico Ange da Costa, pues el sonorista también será testigo del estreno de “Los Lobos”, filme dirigido por su hermano Samuel Kishi, en el que Kenji fue responsable de la música original. La cinta formará parte de la selección “Generation” en dicho encuentro alemán.

El inicio

Tras realizar la banda sonora de “Somos Mari Pepa” (2013), dirigida por Samuel Kishi, Kenji comenzó a forjar una carrera peculiar en la industria cinematográfica después de ser nominado al Ariel en la categoría de Mejor Música Original por dicho filme, y aunque desde entonces los proyectos no han parado en su trayectoria, Kenji puntualiza que el deseo de no repetir los sonidos que le han merecido aplausos es algo latente y evidente en su trabajo.

“Yo nunca dejo de aprender y buscar herramientas para poder hacer algo que me llene cada vez más. Estoy abierto a esas herramientas y si éstas me pueden ayudar a que mi trabajo sea más congruente, entender mejor y generar trabajos de mayor calidad en cuanto a sonido, para mí es algo bienvenido. Un Talent a nivel mundial sí es como una validación y curricularmente es muy importante”, comparte en entrevista.

Desde afuera

Que el espectador ya tenga más en la mira a los distintos vértices que integran a la industria cinematográfica más allá del director y el elenco, para Kenji Kishi esto radica en el acercamiento que el cine local ha tenido con el público fuera de los círculos propios del cine.

“Para la música de cine tiene que ver con que la gente ya interioriza mucho consumir música hecha para el cine. Yo lo veo en mis alumnos, ellos escuchan a muchos autores, saben quién es Hans Zimmer o Alex Desplat, y antes tus referencias eran otras. Ahora cada vez se hacen más conciertos de música hecha para cine o videojuegos, hay quienes distinguen más a Gustavo Santaolalla no solo por su trabajo para cine o como productor de Café Tacvba, sino por su composición para el juego ‘The last of us’”.

Kenji Kishi señala que para él es complicado saber con exactitud cómo es que su trabajo es evaluado y sobre todo visualizar el impacto que sus composiciones tendrán en proyectos totalmente distintos al último de su trayectoria: “Para mí es algo muy raro, quizá estamos más en la sombra de un producto audiovisual, rara vez damos la cara o asistimos a los festivales, pero te das cuenta que la cultura del escucha o el entendimiento sobre la música es fuerte. Sí es importante que se escuche y se entienda la disciplina autoral de una pieza, pero tampoco es la intención; a veces digo: si saliste de una película y de lo único que te acuerdas es de la música, entonces no funcionó tan bien la película; o también, si no te fijaste en la música. Cualquier proyecto audiovisual tiene que ser integral, todo tiene que estar en la misma medida”.

Al teatro con Carlos Saura

Entre los planes que Kenji Kishi alista para 2020 está una colaboración con el cineasta y escritor español Carlos Saura para un montaje teatral que podrá llegar al Conjunto Santander de Artes Escénicas: “Es teatro y se piensa en una temporada en febrero y otra en el Teatro Helénico, de la Ciudad de México. Es una adaptación de Calderón de la Barca de ‘El gran teatro del mundo’, pero con la visión de Carlos Saura. Estamos empezando, después saldrá toda la información; es un proyecto grande, ya hice el análisis de texto, ya hay algunas ideas sobre lo que haré”, finaliza.