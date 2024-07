Katy Perry recibe críticas por "Woman's World"

El día de ayer, Katy Perry regresó a la industria musical con "Woman's World". Sin embargo, parece que la expectativa no ha sido satisfecha, pues tanto el público como la crítica especializada no han recibido la canción como se esperaba.

Cuatro años han pasado desde que Katy Perry estrenara "Smile". El día de ayer "Woman's World" introdujo a 143, el disco que se estrenará el 20 de septiembre. Aunque el sencillo no trajo buenos comentarios.

La publicación "The Guardian" le dio una estrella sobre cinco. Pitchfork la etiquetó de "aburrida y condescendiente". Y en el público general, la cosa no mejoró, especialmente porque el equipo de Taylor Swift decidió elegir esta misma fecha para lanzar otra edición del The Tortured Poets Department.

A Perry le han catalogado de forzado su esfuerzo por adaptarse a las necesidades de la industria. Conceptos futuristas, banderas políticas y la colaboración con Dr. Luke, quien ha sido acusado de delitos de abuso a Ke$ha le han minado su regreso a los charts de música.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB