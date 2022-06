Karol G recrimina a fans durante concierto por esta razón (VIDEO)

La cantante colombiana Karol G se encuentra de gira con su "Bichota Tour", de hecho este 8 de junio se presentará en Guadalajara en el Auditorio Telmex luego de retrasos por la pandemia. Cada espectáculo de la superestrella está lleno de importantes momentos y sorpresas, aunque algunas no son tan agradables.

Recientemente en uno de sus shows, Karol G recriminó a unos fans que estaban sentados en un palco y estaban haciendo todo, menos divertirse. "¿Por qué hay tres personas sentadas en un palco?... Yo no entiendo", dijo en un clip difundido en la cuenta de Instagram Inventadas.inventada.

"Y hablando por teléfono...

Eso probablemente en cualquier otro concierto, ¿pero en el concierto de Karol G sentada en un palco? ¡Hágame el HP favor!", continuó Karol.

"No me haga sacarla aquí y ponerla a bailar porque entonces ya no nos entendemos", le advirtió a una de las asistentes y la instó a ponerse "mami" y "bichota" para disfrutar de la velada.

Karol G, siguiendo los pasos de Lucía Méndez

El caso en redes tomó relevancia y diversión porque se recordó a Lucía Méndez cuando contó una anécdota que protagonizó con Madonna cuando acudió a un concierto de "la reina del pop" y ésta se molestó con ella porque no se paraba a bailar como los demás, la razón era porque tenía lastimada una rodilla, además cuenta que Madonna le contestó con una grosería y ella dijo "menos me paro" , incluso amenazó con llamar a su abogado ante el hecho de querer obligarla a pararse.

También llegó a colación un momento que protagonizó Belinda, cuando en una presentación la intérprete vio a una chica aburrida en su show y le dijo, que si no le gustaba se podía ir.

AC