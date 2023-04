Karol G reaccionó muy molesta por la edición que hicieron de su rostro y de su cuerpo en una foto de una revista en la que inicialmente estaba muy emocionada por aparecer, sin embargo, el exceso de edición, al grado de que no se parece a su imagen real molestó a la cantante, quien mostró su molestia a través de redes sociales.

La colombiana, quien ha impulsado la aceptación al cuerpo y la autoestima, reprobó que la revista no hiciera caso a su petición y que finalmente publicara su portada con una imagen de sí misma muy alejada a la realidad.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, se lee en el inicio del mensaje.

Karol ha sido una defensora de su imagen, la cual en varias ocasiones ha sido criticada por cibernautas al mostrar "kilos de más", comentarios que la intérprete no ha pasado por alto y ha respondido, dejando en claro que se acepta y se ama tal y como es.

En la portada de la revista, Karol G luce irreconocible, pues su rostro se ve muy delgado y respingado, así como su cuerpo, alejado a las características curvas de la intérprete de "TQG", tema que interpreta con su colega Shakira.

“Agradezco a la revista la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, se lee en el reclamo que la cantante le hizo a la revista.

Karol enfatizó que lo ocurrido es una falta de respeto para ella y para todas las mujeres que día con día buscan sentirse cómodas a pesar de los estereotipos.

“Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, se lee.

Karol G no ha sido la única famosa a la que le han borrado los poros abiertos, le han creado una la piel de porcelana o un cabello sedoso, además de delinearle una silueta delgada. A ella se suman diversas celebridades que han sido víctimas del Photoshop. Son mujeres que apuestan por un look real o natural, es por ello que aquí te contamos de tres de ellas que demostraron su inconformidad con el tema e incluso han logrado cambiar “las reglas”.

Zendaya

La estrella de “Euphoria”, Zendaya, también habló públicamente sobre el tema cuando en el 2015 la revista “Modeliste” alteró unas imágenes que le habían hecho en Puerto Vallarta, México.

“Ha salido hoy una nueva sesión fotográfica y me he sorprendido al comprobar que a mis 19 años de edad mis caderas y mi torso han sido bastante manipulados. Estas son las cosas que hacen que las mujeres se sientan inseguras de sí mismas, crean ideales irreales de belleza”, escribió en Instagram. Incluso comparó su imagen con la captura editada.

“Cualquiera que me conozca sabe que yo defiendo un amor honesto hacia mí misma. Por eso publico la foto real (la de la derecha) que me encanta. Gracias a Modeliste por quitar las fotos y solucionar este problema con el retoque”, agregó.

Tras ello, la revista se comprometió a que las fotografías de su siguiente edición serían publicadas sin Photoshop.

AFP

Kate Winslet

La protagonista de “Titanic”, Kate Winslet, es una de las famosas que no ha ocultado su desinterés por el retoque.

En 2003 hizo una acusación pública debido a que una fotografía en la que apareció para la portada de “GQ” había sido alterada. La famosa delegaba que sus piernas se veían más delgadas de lo que realmente eran.

“El fotógrafo me dio una polaroid de la sesión y puedo asegurar que han adelgazado mis piernas casi un tercio. El retoque es excesivo. No soy así y, lo más importante, no quiero serlo”, dijo a la prensa.

Incluso, en el 2015, la actriz firmó un contrato con L’Oréal en el que una de las cláusulas prohibía la alteración de sus fotos.

“Yo sólo puedo hablar por mí misma y sólo puedo hacer cosas que son importantes para mí, y es mi deseo que otras personas sigan ese mismo camino”, señaló.

AFP

Lorde

La cantante también se pronunció al respecto en marzo de 2014 cuando aseguró que las imperfecciones no eran malas.

La neozelandesa había compartido la imagen de un comparativo de su rostro en uno de sus conciertos y posteo en Twitter la foto que realmente era.

AFP



CT