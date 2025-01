La tan esperada película Emilia Pérez, dirigida por el cineasta francés Jacques Audiard, tuvo su estreno en México recientemente, generando gran revuelo en torno a su contenido y su elenco. En el marco de su promoción, parte del reparto estuvo presente en la Ciudad de México, donde ofrecieron entrevistas y compartieron su experiencia.

Durante una conversación con Yordi Rosado, la actriz Karla Sofía Gascón habló sobre su participación en la cinta, las reacciones del público mexicano y la controversia que surgió en torno a las declaraciones de Eugenio Derbez.

Gascón no dudó en expresar su entusiasmo por formar parte de un proyecto que ha alcanzado reconocimiento internacional, tanto por sus nominaciones como por los premios que ha recibido. En sus declaraciones, destacó lo gratificante que ha sido ser parte de una película que ha sido aclamada en varios escenarios. Para ella, el trabajo realizado es “maravilloso”.

“Creo que hemos hecho una película impresionante. A los ojos del mundo están las nominaciones, los premios y las ovaciones. Y claro, siempre habrá gente que no está de acuerdo, pero eso es normal. No se puede gustarle a todo el mundo. Algunos se aferran a las críticas porque disfrutan del lado negativo”, comentó Gascón sobre las opiniones divididas que ha generado la película.

A pesar de la polémica, Gascón señaló que no ha recibido comentarios negativos acerca de su participación, especialmente por parte del público mexicano. “He estado trabajando en la promoción de esta película durante 9 meses, y hasta ahora no he encontrado a nadie, ni de México, que me haya dicho que no le ha gustado la película o mi actuación”, agregó.

Respecto a las controversiales palabras de Eugenio Derbez, Gascón aclaró que su trato con él siempre ha sido respetuoso y que lo considera un profesional admirable. “Cuando terminamos la proyección en Nueva York, lo primero que hizo fue darme un abrazo y felicitarme, diciendo: ‘Madre mía, qué trabajo tan maravilloso has hecho’”. Gascón resaltó el respeto que siente por Derbez, quien, según ella, es un actor que ha sabido reinventarse a lo largo de su carrera y a quien le gustaría tener la oportunidad de trabajar en el futuro.

Por su parte, la película Emilia Pérez, aunque aplaudida por algunos, ha sido centro de intensas críticas desde su estreno. La polémica sigue creciendo conforme se acerca su lanzamiento en México, país que ha servido como inspiración para la trama.

Las críticas más prominentes se centran en cómo la película aborda temas sensibles de la realidad mexicana, como la violencia, el narcotráfico y la lucha de las madres buscadoras que enfrentan la desaparición de sus hijos en un contexto de inseguridad. Además, ha sido fuertemente cuestionada la falta de representación mexicana en los papeles principales, ya que no se incluyó a actores locales para interpretar a los personajes centrales, lo cual ha sido percibido como una omisión importante, especialmente tratándose de una historia basada en México.

