Karla Panini arremete contra quienes la critican y hace fuerte acusación contra familia de Karla Luna

Karla Panini se lanzó contra quienes la critican en redes sociales sobre el caso Karla Luna; la actriz afirmó que la culpa la tiene la familia de Luna, quienes estarían pagando haters en su contra.

“Si todo México me odia, pues ni modo”

Fue a través de un live en su cuenta de Instagram donde Karla Panini subrayó que sigue recibiendo mensajes de odio a pesar de que han pasado siete años desde que inició su relación con Américo Garza.

Panini arremetió contra quienes la critican y dijo: “A mí no me importa que vayan y digan que me odien. Si todo México me odia, pues ni modo, no crean que no duermo, y no crean que no como, y no crean que no vivo feliz, y no crean que no hago mi vida, mi vida está exactamente igual”, detalló.

Jajajajajajaja... Ahhhh, raza! ��



Weeeeey... El odio a Karla Panini se internacionalizó. Ahora es la enemiga # 1 de todo el mundo.



Chequen los comentarios al final. pic.twitter.com/JtgyK0tToy — El Zombie II® (@DimeFred2) November 9, 2021

Y no conforme con sus palabras, Panini acusó a la familia de Karla Luna —con quien participaba en el programa “Las Lavanderas”—, afirmando que tienen una secta para crear contenido de odio hacia ella y su familia. Aseguró que actuará de manera legal contra quienes se encargan de difundir este contenido que, según ella, incluye pornografía infantil.

“Tenemos que evidenciar lo que hace esa familia, hace memes de niños, no sólo los haters. Eso es lo que les debe de importar”, sentenció Panini.

Finalmente, Karla Panini dijo que no tiene porqué aclarar el caso de Garza y Luna, pues ella ya no está viva para defenderse y es inapropiado nombrarla: “Lo vuelo a repetir, no tengo porqué aclarar nada de lo vivido con la señora Karla Luna, lo que yo viví con ella, es un tema que en su momento hablé con Karla”.

Karla Panini en Instagram.

