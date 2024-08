Karely Ruiz habla sobre su embarazo; responde a las críticas

Karely Ruiz, creadora de contenido con una notable presencia en la plataforma azul, anunció recientemente a sus más de 9 millones de seguidores en Instagram que está esperando una niña.

La noticia fue revelada a través de una serie de fotografías compartidas en sus redes sociales, en las que expresó su sincero agradecimiento a Dios por esta nueva etapa en su vida.

"ES UNA NIÑAAAAA, gracias diosssss", se lee en la publicación.

Además, publicó un breve video que capturó el instante en que las bombas de humo utilizadas durante una fiesta de revelación de género que realizó estallaron, mostrando una impresionante explosión de color rosa desde una vista aérea.

Este anuncio ha generado una gran reacción entre sus seguidores, quienes han solicitado más detalles sobre el embarazo, incluyendo la duración de este y el nombre que llevará su futura hija. A pesar del entusiasmo y las felicitaciones, también ha recibido críticas relacionadas con su vida pública en la plataforma azul, lo cual es común para quienes exponen aspectos personales en redes sociales.

A través de una transmisión en vivo, la creadora de contenido expuso que ha recibido una serie de comentarios desfavorables tras anunciar su embarazo. Aunque no es nueva en recibir críticas, esta ocasión es diferente, ya que han estado dirigidos específicamente hacia su embarazo. En respuesta, Karely defendió con determinación que su hija no se verá afectada por las decisiones que ella ha tomado en su vida personal

"Mi bebé se merece lo mejor del mundo y yo se lo voy a dar. Así que ustedes despreocúpense. Ella no va a sufrir, lo decreto y Dios está conmigo así que lo demás se me resbala. Luego veo sus comentarios y me meto a sus perfiles y digo: 'Ay no, qué pena. Si fuera tú yo no crítico, ni si quiera tengo redes'", expresó.

Además, recalcó que todas las personas tienen el derecho de formar una familia sin importar su ocupación o el ámbito en el que trabajen.

"También las put** podemos tener hijos, ¿quién dijo que no?, ¿dónde está escrito que esta vieja no puede tener hijos?"

Asimismo, mencionó que su enfoque no se limitará únicamente a la plataforma azul, en la cual ha estado activa. Ahora, tiene el propósito de expandir su alcance y conectar con una audiencia más amplia a través de su nuevo canal en YouTube. En esta nueva etapa, pretende mostrar su faceta materna, la cual ha motivado su incursión en esta plataforma.

"Tengo que darle a mi hija todo, entonces hay que trabajar. Y obviamente darles a ustedes contenido también. Mucha puter** a veces aburre, entonces también darles otro lado de mí".

MF