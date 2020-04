Kanye West le rapearía a Dios

El rapero estadounidense Kanye West, compartió que piensa regresar al género urbano, y ahora prepara música entorno a Dios; el cantante se convirtió al cristianismo el año pasado.

En octubre del año pasado el cantante lanzó su álbum Jesús Is King, este fue uno de sus primeros acercamientos y revelaciones que dio sobre convertirse al cristianismo, además de estrenar en noviembre el vídeo y la canción "Closed on Sunday".

Actualmente, el compositor de 42 años, ha compartido que recibió una propuesta para hacer música sobre Dios, ya que el hijo de un pastor pidió tener un disco de rap hecho por el cantante.

"Estaba pensando en no volver a rapear, porque rapeé por el diablo tanto tiempo que ni siquiera sabía cómo rapear por Dios. Entonces uno de mis pastores me dijo: "Mi hijo acaba de decir que querría un álbum de rap sobre Jesús de Kanye West". Así lo informó la revista NME.

El rapero ha dicho que lo que lo inspiró es que la propuesta a haya sugerido un niño y esa es la razón que marca la diferencia.

Además, compartió que gracias al cristianismo ha dejado de beber y no ha permitido que el diablo le gané la batalla, así fue como relató una de sus batallas: "Un día estaba en mi oficina trabajando en la colección de alta costura, y había un poco de Grey Goose en la nevera y sólo iba a tomar una bebida durante el día, y miré y pensé: 'Diablo, no estás, no me vas a ganar hoy. Esa afirmación es como un tatuaje".

Finalmente, declaró que no ha vuelto a tomar alcohol desde que se dio cuenta que necesitaba beber todos los días, contó que ha sido una dura batalla; sin embargo, nunca se dio por vencido, además de que en algún momento le dijeron que era un "alcohólico funcional", lo que provocó que dejará completamente el alcohol".

jb