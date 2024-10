Kany García celebra "Una vida buena" en Fiestas de Octubre

La cantautora boricua, Kany García, se presentó con gran éxito este martes por la noche en las Fiestas de Octubre de Guadalajara como parte de su "García Tour'. La estrella puertorriqueña tiene una conexión importante con esta ciudad pues se ha presentado de manera continua durante los últimos años y en los recientes meses.

Poco después de las 21:00 horas, Kany, con un look de cuero, irrumpió en el escenario para interpretar las primeras canciones de la velada, por ejemplo, "Una vida buena", "Fuera de servicio", "Mi plan de vida" y "Soy yo".

"Buenas noches Guadalajara, si hay una época que yo amo, es esta, donde comienza hacer un poco de frío, donde esta llegando casi la Navidad y se siente fascinante, pero más me gusta estar aquí en Guadalajara donde me han pasado cosas tan bonitas", dijo Kany, quien recordó que en sus inicios por esta ciudad cantaba para 100 personas y ahora tiene la posibilidad de llegar a más gente, sin embargo, a esos pocos que empezaron con ella, les dijo "quédate un poquito más". Y entonces sonó "Quédate".

"A mí hay algo que me encanta cuando escribo con otro gente y eso es que me regalen otra visión de cómo son las cosas". Y entonces sonó "Titanic", tema que canta originalmente con Camilo.

Kany está promoviendo su reciente material discográfico "García", inclusive lanzó un material en directo llamado "En vivo desde PR (Vol.2)" . Así que la boricua siempre está en activo ofreciéndole cosas novedosas a su público.

El regional mexicano también se le da muy bien a Kany, ha experimentado con este género ofreciendo varios éxitos como "La siguiente", la cual publicó en su momento con Christian Nodal y no podía faltar en este repertorio para las Fiestas de Octubre.

"A veces no tengo palabras cuando quiero decir cosas, y son las canciones las que me ayudan para poder expresarlas". Tras esta reflexión entonó "Lo que en ti veo" y también le compartió al público que lo que la gente le da, para ella es invaluable.

"Cuando la gente me aplaude más, yo me vuelvo más chismosa y por eso quiero contarles cuando me trataron como mie... así que esta canción que sigue va para todas las malqueridas, porque eso también nos hace saber lo que queremos más delante". Y entonces sonó "La malquerida".

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando en su repertorio, Kany dio paso a hits como "Hoy ya me voy", "Para volver amar", "Que vuelva" y "Confieso", una de las canciones más coreadas de la noche. Sin embargo, también había que darle paso a otros clásicos como "Me quedo sola", "Te lo agradezco", "DPM" y "Agüita de coco". Sin duda esta fue una noche redonda para los tapatíos.

