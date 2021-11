Justin Bieber en México: Fans compran sus entradas en Superboletos y aún no reciben sus accesos

En mayo del 2022, el cantante canadiense Justin Bieber, se presentará en concierto a través de su gira “Justice World Tour” en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Este proyecto es muy esperado tanto para la superestrella como para el público, puesto que la gira se retrasó dos años a causa de la pandemia.

En CDMX la venta de boletos es por Ticketmaster y en Guadalajara y Monterrey por Superboletos, pero las inconformidades de adquirir los accesos en esta plataforma para estas dos ciudades del interior de la República no se han hecho esperar. Y es que son muchos los usuarios que hicieron su compra desde las primeras horas en las que se pusieron a disposición los accesos y aún no reciben su notificación de compra, y aunque han llamado para aclarar la situación, en servicio al cliente no les dan una respuesta certera, según exponen diversos testimonios, como el de Sharon Mora quien radica en Guadalajara.

Ella hizo la compra en línea el pasado martes 16 de noviembre, esperando que al final del proceso le apareciera la opción de descarga del acceso, “pero no me salió nada, se quedó en blanco la página, pero sí se hizo el cargo en mi tarjeta”, así que pensó que en las próximas horas le llagaría algún correo con la notificación de la compra, pero hasta el momento no ha sucedido, desde entonces se percató que más personas están pasando por una situación similar.

“Yo hablé a Superboletos y me dijeron que era justamente porque la página estaba saturada, pero que me esperara y que en el transcurso del día me iba a llegar, eso fue el miércoles”. Hoy recibió un mensaje de la plataforma donde le notifican que sí se hizo el cargo pero no se generaron los boletos y le otorgaron un folio para seguir con el proceso y notificarle qué es lo que va a pasar.

Sharon hizo fila virtual desde las 09:00 de la mañana del martes, los compró hasta las 14:30 horas. Su transacción fue de 5,222 pesos. De no resolverse la situación, ella y otros usuarios irán a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a levantar una queja.

En Facebook también se han hecho publicaciones al respecto, el usuario “KEN”, escribió: “Colectivamente hago esta publicación para pedir apoyo, ya que el día de ayer más de 200 personas de Monterrey y Guadalajara hicimos compra de nuestros boletos en Superboletos y ellos decidieron no generar nuestros boletos, pero sí los pagos, a todas se nos descontaron del banco las cantidades de los boletos pero jamás se nos entregaron. Pido por favor nos ayuden a compartir esta publicación para que nos respeten nuestros boletos y nos los hagan llegar al igual que a las demás personas!”.

MÁS TESTIMONIOS

Mora compartió a este medio, otros testimonios en audios de personas que han tenido el mismo problema que ella. En uno de estos, una mujer explica que el pasado miércoles 17 de noviembre a las 11:05 de la mañana compró un boleto VIP que incluye foto con el cantante y con los impuestos correspondientes, se le hizo un total de 29,425 pesos, horas después el cargo se le hizo a su cuenta, pero el boleto no le llegó, marcó dos veces para averiguar qué había pasado, le tomaron sus datos, explicándoles que sí le llegaría el acceso o el reembolso, “y no me ha llegado ni una cosa, ni otra, ya pasaron 48 horas, yo sí quiero mi dinero porque son casi 30 mil pesos, ya ni siquiera quiero el boleto, quiero el dinero para poder meterlo a otra tarjeta que no sea Banco Azteca y comprarlo en la venta general o en preventa para la nueva fecha de la Ciudad de México”.

AC