Justin Bieber deja de seguir a Hailey Baldwin en Instagram: ¿Problemas en el paraíso?

Los rumores sobre un posible distanciamiento entre Justin Bieber y su esposa, Hailey Baldwin, han vuelto a encender las redes sociales. Y es que después del rumor cerca de fin de año, todo resurgió cuando algunos seguidores notaron que el cantante dejó de seguir a su pareja en Instagram , lo que desató una ola de especulaciones sobre su relación.

La noticia provocó una fuerte reacción entre los internautas, quienes no tardaron en compartir sus teorías. Mientras algunos expresaron preocupación por el futuro de su hijo, Jack Blues, nacido en agosto de 2024, otros sugirieron que podría tratarse de un error o incluso una estrategia publicitaria de cara al próximo álbum del artista.

“No puede ser verdad, tal vez fue un desliz”, “¿Esto confirma los rumores?” y “¿Justin interrumpirá la boda de Selena?” son solo algunos de los comentarios que inundan plataformas como TikTok, mezclando seriedad, humor y especulación.

No obstante, Justin desmintió los rumores rápidamente. Este martes, publicó un mensaje en Instagram, que luego eliminó, explicando lo sucedido: "Alguien entró a mi cuenta y dejó de seguir a mi esposa. La m…rda se está volviendo sospechosa aquí" . Posteriormente, volvió a seguirla.

Tal vez te interese: Conoce a TODOS los mexicanos que votarán en los premios Oscar 2025

Justin Bieber compartió mensaje en sus historias de Instagram / @justinbieber

¿Qué había pasado previamente?

Esta no es la primera vez que enfrentan comentarios sobre una posible crisis. Hace unas semanas, Hailey abordó el tema en un video donde reflexionaba sobre las adversidades que enfrentan como pareja.

En el clip, una voz en off decía: "No estás bien y está bien. Has tomado muchas decisiones. Las decisiones que tomaste te pusieron en situaciones que odias. No quieres estar en esas situaciones. Reconoces cada día cuando te despiertas: 'Joder, esta es la realidad que creé para mí'".

Por su parte, Justin dejó clara su postura con una publicación en Instagram. Subió una foto de Hailey en bikini rosa, abrigo de piel y botas de peluche, acompañada de un mensaje reafirmando su amor: "Um. Voy a cualquier lado contigo, bb. Feliz año nuevo... ¡Esa es una forma de calmar el ruido!".

JM