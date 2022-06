Justin Bieber: El cantante revela que tiene la mitad de su cara paralizada (VIDEO)

El cantante Justin Bieber está pasando por momentos complicados de salud, ya que el día de hoy mostró en un video en su cuenta de Instagram en donde se puede ver que la mitad de su cara está totalmente paralizada, esto debido a que padece de un síndrome, por lo que tendrá que mantenerse alejado de los escenarios.

Justin venía dando un gira de conciertos a nivel mundial, incluso en un comienzo tuvo que cancelar uno de ellos, pues el canadiense dio positivo a COVID-19.

Durante el video que subió a redes sociales, mencionó que se trata de un síndrome llamado Ramsay Hunt, el cual le afectó directamente un nervio en su oído, por lo que esto le causó la parálisis.

Además en el clip se puede apreciar que el intérprete de "Baby" no puede parpadear con uno de sus ojos y sólo puede sonreír con un lado de su boca.

Justin, que hace unos días ofreció conciertos en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, reiteró que el asunto es "bastante serio" y que deberá tomarse un tiempo para recuperar su salud.

Por el momento practica ejercicios faciales que le ayudarán a mejorar su condición.

Cancela conciertos por su estado de salud

Hace unos días alertó a sus fans tras cancelar tres conciertos en Canadá, en aquel momento explicó que por indicaciones médicas debía descansar; Justin acompañó su mensaje con un llamado a sus fans para que lo mantengan en sus oraciones.

Por una hora y 45 minutos el canadiense mantuvo entretenidos a más de 57 mil mexicanos el pasado 25 de mayo, quienes se reunieron para corear las canciones que presentó entre fuegos artificiales y euforia.

"Muchas gracias, estoy muy agradecido de estar aquí, este es el mejor lugar en el que podría estar".

"Tengo que decir te amo, te amo, te amo, con todo mi corazón", dijo Bieber pronunciando en español las últimas palabras que, aseguró, acababa de aprender.

Enormes pantallas superpuestas en donde eran proyectados imágenes del desierto y de las montañas, Bieber desfiló vestido totalmente de negro por una pasarela que entre tiempos compartió con bailarines para interpretar temas como "Somebody", éxitos como "Hold On", "Where Are Ü Now" y "Yummy".

MF