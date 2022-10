Justicia, crimen y hip hop en la pantalla

Realizada para la plataforma STARZ por parte de Jigsaw Productions y G-Unit Film & Television, la serie documental “The BMF Documentary: Blowing Money Fast” (2022), está conformada por 8 episodios de media hora y ofrece una mirada a la historia de la “BMF” (Black Mafia Family), con cuatro décadas que reflejan las intrincadas relaciones entre crimen, hip hop e impartición de justicia en el Sureste de los Estados Unidos, centrados en el imperio de los hermanos Flenory (Demetrius “Big Meech” y Terry).

Producida por Curtis James Jackson -mejor conocido por su nombre artístico: 50 Cent-, la serie incorpora la voz de periodistas, consultores y algunos protagonistas (el propio “Big Meech”), todo en función de dar autenticidad al proyecto, así como contexto histórico y cultural.

En entrevista con EL INFORMADOR, el director, productor ejecutivo y showrunner de la serie, Shan Nicholson, describe la producción como una “creación” de 50 Cent, “y yo conocía la historia de BMF, pues trabajé por años como DJ, y me parecía una historia fascinante porque habla en esencia de la familia, eso estaba en el centro, a pesar del relato de un imperio criminal en formación; así, hay una relación de cariño y rivalidad entre hermanos, y eso fue muy atractivo, despertó mi interés y tuve oportunidad de involucrarme con el proyecto”.

50 Cent, el popular rapero es también uno de los productores de este polémico documental. ESPECIAL

Refiere el productor que “los hermanos Flenory son legendarios; y es la primera vez en que tendremos la oportunidad de escuchar la historia por boca de ‘Big Meech’, lo que nunca se ha hecho; y ese es el punto, la idea que quede en el público de que pudo ver y apreciar a la verdadera familia, y no sólo eso sino su ascensión al poder, a nivel nacional: hubo un momento en que controlaron el 60 por ciento de la cocaína que entraba a los Estados Unidos”.

El productor reconoce que “esta serie fue demandante en más de un sentido; no tuvimos el tiempo que hubiéramos querido para producirla. Apenas poco más de ocho meses, que no es mucho para ocho episodios; además, quizá lo menos sencillo fue dar confianza a los sujetos de la historia, porque lo normal es que quien delinque no desea hablar del asunto, y menos ante la cámara”.

Shan destaca que la docuserie es, ante todo, el relato con moraleja que “resulta divertido, porque la narración lleva el ritmo que imponen sus personajes, con la oportunidad de comprender las motivaciones de quienes conformaron esta organización criminal, lo que no es frecuente”.

“The BMF Documentary: Blowing Money Fast” se estrenará el domingo 23 de octubre a la medianoche, a través de la app STARZ, y todas sus plataformas de streaming; a nivel internacional será por medio de la plataforma premium STARZPLAY (ahora LIONSGATE+) sobre todo para Latinoamérica.