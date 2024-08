En los últimos años, los K-dramas han ganado una notable popularidad en México, impulsados por la creciente disponibilidad de estas producciones en plataformas de streaming como Netflix y Viki. Estas plataformas han facilitado el acceso a una amplia variedad de dramas coreanos que han capturado la atención de la audiencia con sus tramas intrigantes.

El fenómeno cultural surcoreano, conocido como Hallyu, ha sido fundamental en el aumento del interés por los K-dramas en México. La influencia del K-pop y la creciente presencia de actores surcoreanos en los medios internacionales han avivado el entusiasmo por estas series.

Las historias que entrelazan romance, comedia y drama familiar han resonado profundamente con el público mexicano, ofreciendo una alternativa fresca a las producciones locales. Esta creciente popularidad ha llevado a las agencias a comenzar a traer a actores surcoreanos a México, siendo Jung Hae In uno de los más recientes en visitar el país.

Jung Hae In: Trayectoria y papeles destacados

Jung Hae In, nacido el 20 de abril de 1988 en Seúl, Corea del Sur, es un actor que ha capturado la atención tanto en su país natal como a nivel internacional, incluyendo México. Comenzó su carrera como modelo antes de hacer la transición al ámbito actoral, donde ha sido reconocido por su versatilidad y profundidad interpretativa.

Uno de los papeles más destacados de Jung Hae In fue en la serie “While You Were Sleeping” (2017), donde interpretó a Han Woo Tak, un oficial de policía con habilidades especiales. La serie, protagonizada por Suzy y Lee Jong Suk, fue un gran éxito y consolidó a Jung Hae In como un talentoso actor en la industria surcoreana.

Jung Hae In continuó su carrera con papeles memorables en otras producciones, como en “One Spring Night” (2019), donde interpretó a Yoo Ji Ho, un farmacéutico involucrado en una complicada y emotiva historia amorosa.

Más recientemente, su participación en “Snowdrop” (2021), donde dio vida a Im Soo Ho, un estudiante de medicina envuelto en una trama política y romántica junto a Jisoo de BLACKPINK, reafirmó su estatus como uno de los actores más versátiles y prometedores de su generación.

A continuación, se presenta una lista de K-dramas en los que Jung Hae In ha participado:

Bride of the Century (2014) – Choi Kang-in

The Three Musketeers (2014) – Ahn Min-seo

Blood (2015) – Joo Hyun-woo

Reply 1988 (2015) – Ho-young (Cameo, ep. 13)

Yeah, That’s The Way It Is (2016) – Yoo Se-joon

Night Light (2016) – Tak

Guardian: The Lonely and Great God (2016) – Choi Tae-hee (Cameo, ep. 7–8)

While You Were Sleeping (2017) – Han Woo-tak

Prison Playbook (2017–18) – Yoo Jung-woo

Something in the Rain (2018) – Seo Joon-hee

One Spring Night (2019) – Yoo Ji-ho

A Piece of Your Mind (2020) – Moon Ha-won

D.P. (2021) – Ahn Joon-ho (1.ª temporada)

Snowdrop (2021–22) – Im Soo-ho

Connect (2022) – Ha Dong-soo

D.P., segunda temporada (2023) – Ahn Joon-ho

Amor en la puerta de al lado (2024) – Choi Seung-hyo

Visita de Jung Hae In a México

El 28 de agosto, Jung Hae In sorprendió a sus seguidores al anunciar su primera visita a Latinoamérica para un evento de fan meeting titulado “Out Time”. Esta será la primera vez que el actor visite la región, ofreciendo a sus admiradores la oportunidad de conocerlo en persona.

La gira “Out Time”, organizada por FNC Entertainment, comenzará el 2 de noviembre en Bangkok, Tailandia. Durante noviembre y diciembre, Jung Hae In se presentará en diversos lugares: Taipei el 23 de noviembre, Seúl el 1 de diciembre, y Jakarta el 7 de diciembre. El evento final del año se llevará a cabo el 21 de diciembre en Manila, Filipinas.

Para sus seguidores en Latinoamérica, Jung Hae In tiene programadas fechas en enero de 2025, iniciando en la Ciudad de México el 10 de enero, seguido de Sao Paulo, Brasil, el 12 de enero. La gira en Latinoamérica concluirá el 14 de enero en Santiago, Chile.

La información específica sobre el lugar y la hora del evento en Ciudad de México será anunciada próximamente. Del mismo modo, los detalles sobre la venta de boletos y precios aún están por definir.

Esta gira de Jung Hae In refleja la creciente popularidad global de los K-dramas y la expansión del fenómeno Hallyu más allá de Asia. La visita del actor a Latinoamérica es una respuesta a la creciente demanda de sus seguidores internacionales.

