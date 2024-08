"Anne with an e" podría regresar, estas son las pistas que Netflix ha dado

En el 2019, luego de que los fanáticos de la serie "Anne with an e" se entusiasmaran por la tercera entrega, Netflix anunció su cancelación.

Como reacción, el público solicitó por diversos medios y en varias ocasiones la renovación de la serie, pues querían saber lo que pasaría en el futuro de los jóvenes de Avonlea.

Las ilusiones menguaron, pues a pesar de los intentos, la compañía de streaming no dio respuesta a sus peticiones. Pero ahora, la esperanza ha vuelto a aparecer, pues un indicio en una de las series más destacadas de Netflix y la interacción de ciertas celebridades han puesto sobre la mesa de discusión una posible cuarta temporada del aclamado programa.

Pistas sobre el posible regreso de "Anne with an e"

El pasado 8 de agosto, Netflix publicó la última temporada de "Umbrella Academy", el drama de una familia disfuncional con superpoderes. Para los espectadores no pasó desapercibida la inclusión de la intro de "Anne with an e" en uno de los capítulos.

"Ahead by a Century", canción de The Tragically Hip, sonó en una de la primera escena del capítulo cinco de la cuarta temporada de "Umbrella Academy". Ante esto, rápidamente los fanáticos comenzaron a teorizar que se trata de una pista sobre el regreso de "Anne with an e".

Sin embargo, este no es el único motivo que sostiene la creencia de su continuación. La productora Moira Walley-Beckett recordó su trabajo recientemente por medio de su Instagram.

En julio hizo una publicación referenciando al programa con el mensaje "Para mi familia AnnE, yo también los he extrañado". Para los fans, podría aludir a la renovación de la serie de streaming.

ESPECIAL/INSTAGRAM @moirawalleybeckett

A estas señales se le suma la interacción sostenida entre Amybeth McNulty, quien interpreta el personaje protagónico, y el también actor Ashby Gentry en la cuenta de Instagram de la famosa.

En una publicación, Amybeth compartió algunas fotografías suyas en el montaje de algunos episodios de la serie con el siguiente mensaje:

"Encontré algunos recuerdos que pensé sería lindo compartir. Comencé cuando tenía 14. Qué salvaje pensar que han pasado ocho años".

Gentry comentó: "Gilbert Blythe codificado", una expresión que en inglés se utiliza para describir algo o alguien que tiene rasgos estereotipados.

Amy contestó "¿No es extraño que no pueda encontrar ninguna foto de nosotros dos?".

"Ellos no están listos para eso" , apuntó el artista. Como respuesta, la actriz que le da vida a Anne contestó "Pronto".

ESPECIAL/INSTAGRAM @amybethmcnulty

Luego de esta conversación, los espectadores de "Anne with an e" subrayaron el parecido físico entre Lucas Jade Zumann, el actor que originalmente interpreta a Gilbert Blythe, y Ashby Gentry. Esto plantea la posibilidad de que Lucas sea sustituido por Ashby en la cuarta temporada, debido a que el primero de ellos se ha alejado del mundo de la actuación en los años consiguientes a la tercera entrega.

¿De qué trata "Anne with an e"?

La historia de "Anne with an e" gira alrededor de Anne Shirley, una niña huérfana de trece años que es adoptada por una pareja de hermanos en la Isla del Príncipe Eduardo en la década de 1980.

La personalidad entusiasta y altamente imaginativa de la joven la llevará a enfrentar escenarios complicados en su nueva vida , donde tendrá que ganarse la estima de sus nuevos vecinos.

La serie aborda temáticas como la identidad propia, la discriminación y el feminismo. Ha sido acreedora de reconocimientos de Canadian Screen Awards en varias ocasiones en distintas categorías.

¿Por qué Netflix canceló "Anne with an e"?

De acuerdo por la información que circula en la red, la cancelación de la serie se produjo por intereses económicos. "Anne with an e" fue producida por Canadian Broadcast Company (CBC) en colaboración con Netflix. Luego de que la cadena canadiense notara que el acuerdo con la empresa de streaming no los beneficiaba como ellos esperaban, decidió romper el vínculo.

De esta forma, ninguna de las dos cadenas puede continuar la serie sin el aval de la otra, por lo que el proyecto quedó detenido.

MB

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp