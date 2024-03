Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, ayer, Sasha Sokol compartió un poderoso y emotivo mensaje en contra de su presunto agresor, Luis de Llano.

La artista recordó que en un mismo 8 de marzo, pero de 2022, fue la primera vez que denunció que fue víctima de abuso a manos del conocido ex productor de Televisa.

A través de su cuenta de Instagram, la también actriz colocó un extenso mensaje e inició con la frase “Para que mi pasado no le pase a otra”, y después explicó lo que ha sido su lucha desde aquel momento en el que alzó la voz contra De Llano.

“Hoy hace dos años denuncié el abuso que sufrí sumándome a las voces de otras víctimas. ¿Qué ha cambiado en este tiempo? He cambiado yo, porque finalmente cambió la forma en que entiendo lo que viví. Esto me dio la fuerza para poner una denuncia legal y mi agresor ha sido condenado ya por dos tribunales diferentes”, inició la ex Timbiriche.

Sasha resaltó que el marco legal también cambió desde que ella hizo su denuncia pues en octubre pasado “se publicó el decreto que confirma la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores; significa que los abusadores podrán ser condenados penalmente sin importar cuánto tiempo haya pasado”.

Tras esto, la cantante señaló cuál sería el castigo para Luis: “Si el abuso cometido en mi contra se diera hoy, Luis de Llano podría enfrentar hasta 32 años de cárcel”.

De la misma manera, la intérprete no pudo evitar pronunciarse sobre la Ley Magno, también conocida como la Ley Manlio, que busca defender la presunción de inocencia de los hombres en México que son señalados de violencia.

Resaltó que si bien, sí hay personas que han sufrido difamación, el que Luis de Llano diga que él está pasando por lo mismo le parece “absurdo”.

“Pero ¿cómo puede hablar de equidad alguien que entabló una relación con una menor de edad que trabajaba para él y a quien le lleva 25 años? En las entrevistas donde me nombra, Luis no acepta explícitamente la edad que yo tenía, pero siempre menciona que la relación sucedió antes de que mis papás me sacaran de Timbiriche mandándome a Estados Unidos para alejarme de él y eso, sucedió cuando yo acababa de cumplir 16 años”.

Confirmó que seguirá su lucha hasta que se llegue a las últimas instancias.

CT