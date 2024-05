En la primera temporada de "Juego de Voces" de Televisa, el triunfo correspondió al equipo de "Los Herederos", conformado por Lucero Mijares, Eduardo Capetillo Gaytán, Mía Rubín, Joss Álvarez y Melanie Carmona Villarreal, luego de varias semanas de competencia de demostrar que, así como sus progenitores, cuentan con un talento innato.

Minutos antes la hija de Angélica María recibió una despedida por parte de "Los Consagrados" como de "los Herederos", quienes le dieron un abrazo caluroso, luego de recordar los mejores momentos de la comediante como anfitriona del show.