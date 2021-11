Juanpa Zurita enfrenta el reto más grande de todos: cocinar

Si hay algo que caracteriza al influencer y generador de contenido, Juanpa Zurita, es su curiosidad por conocer, aprender y divertirse; esta cualidad lo ha llevado a desarrollar mil y un actividades, pero siempre quedan caminos por explorar y ese es el de la gastronomía. El también actor, ahora hace mancuerna con HBO Max para presentar su programa “Juanpa + Chef”, la serie basada en la versión norteamericana “Selena + Chef” que protagoniza la cantante Selena Gómez.

En esta adaptación mexicana, la audiencia acompañará durante seis episodios a Juanpa, donde él cocinará platillos únicos de la mano de chefs expertos como: Poncho Cadena, Toño de Livier, Paulina Abascal, Adrián Herrera, Alejandra Rivas y Daniela Soto Inés. En entrevista con EL INFORMADOR, el youtuber habla sobre esta experiencia que lo tiene expectante y emocionado.

“Este formato surge en Estados Unidos durante la pandemia, cuando HBO Max está viendo qué tipo de formatos puede hacer en el encierro, y lo hace con Selena Gómez -que ya lleva tres temporadas-. Básicamente Selena está en su casa y el chef también, montan cámaras y los conectan como vía tipo Zoom”, comparte Juanpa, quien recuerda que cuando HBO Max llega a Latinoamérica para desarrollar varias producciones, deciden traer este formato.

“De hecho en Brasil eligen a Sandy (cantante y actriz) y para el resto de Latinoamérica me eligen a mí. Y bueno, en esta historia, que partan de Selena y luego me la pasen a mí, es una batuta bien difícil con la cual tengo que cargar, porque Selena Gómez, a mí parecer, es una de las celebridades más importantes de esta generación. Pero al mismo tiempo estoy con mucha humildad, honor y agradecimiento de que me hayan elegido”. El tipo del formato del show no le es ajeno a Juanpa porque se parece mucho a la manera en la que él presenta sus propios contenidos.

“Se parece mucho a mí el formato, no estoy saliéndome de mi zona de confort en cuanto al formato, pero sí en cuanto a cocinar, porque ahí sí no tenía la medida de lo que estaba haciendo. El formato son seis episodios, cada uno dura entre 20 y 30 minutos, hay un chef por episodio y en cada uno hacemos de dos a tres recetas. Yo voy siguiendo la dirección del chef y me ves regarla, quemarme y decir groserías, que obviamente HBO Max censura (risas), porque no es que sea grosero, pero si te quemas pues se te salen. Y me acompañan diferentes personas en cada capítulo, como mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana; Juca, quien es otro creador de contenido y en uno más unos amigos de la infancia, la verdad es una gozadera el programa”.

Juanpa tuvo que superar varios retos durante los episodios, por ejemplo, hay un alimento que no le gusta, pero tuvo que probarlo previamente y después incorporarlo a la receta asignada. Otro fue el tema de la repostería: “Donde más inútil me sentí fue en la repostería, me sentí alienígena o japonés, es otro mundo y fue con Paulina Abascal (chef). Hicimos una Pavlova, que hasta ese momento me enteré qué era”.



Zapatero a tus zapatos

El influencer comparte que a partir de esta experiencia podría ser un buen ayudante de cocina más no convertirse en chef: “Porque justamente con los chefs es innovar, no es solamente cocinar bien, es cocinar cosas nuevas”. Además, resalta que la personalidad de cada cocinero se impregna en el plato que preparan. Aunque particularmente, él aprendió muchas cosas que las va a poner en práctica de ahora en adelante.

“Durante el programa, para mí fue un proceso pasar de cuál sartén uso y ya poder entender (si a la comida) le falta un poco de sal, o si hay que dejar la carne un poquito más en el horno. Entonces, en el programa más bien me van a ver descubrir eso, porque ahora ya cuando cocino, pues se plasma tu personalidad en todo, puede ser desde la salsa especial que le vas a poner (al platillo), en cómo lo sirves, cómo lo presentas, el orden en el que sirves las cosas, el tamaño y la presentación de los sabores”.

Confiesa que la cocina es subjetiva a excepción de la repostería porque señala que ésta es más de matemáticas, pero en general, “tú tienes que ir tanteando, no importa que leas un libro o que un chef te dirija, tú tienes que estar ahí sintiendo y conectando con el platillo para ver cómo va”. A Juanpa le gustó cocinar pescado y los cortes que se tienen que hacer, también el hacer salsas, “ese es un universo espectacular que no conocía”.

Finalmente, resalta que metería contenidos propios sobre gastronomía hasta que culmine el ciclo con HBO Max por respeto, lealtad y cariño a este proyecto que tienen ahora. Este 11 de noviembre se lanzan los primeros tres episodios de la primera temporada.

MQ