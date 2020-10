Juanes se roba un automóvil sin darse cuenta y la policía lo sorprende

Vaya susto el que se llevó Juanes cuando la policía llegó a su casa en Miami preguntando por un carro robado, en un primer momento el cantante pensó que se trataba de un error y tranquilamente explicó al oficial que el carro ahí estacionado era de él, y que acababa de llegar a casa tras ir a cenar con su esposa. Al percatarse de que la policía no quedó satisfecha con su explicación, el colombiano salió nuevamente para mostrar una aplicación que demostraba que se trataba de su carro, un Tesla.

"¿Esta seguro que este es su carro?", cuestionaron a Juanes, en ese momento, el cantante abrió la puerta del carro y se percató que ¡oh sorpresa! en efecto, ese no era su carro, era exactamente igual pero no era el suyo. "Señor oficial, este no es mi carro, no entiendo cómo yo me monté en este carro, primero que todo cómo me abre el carro, y cómo anda el carro... literalmente, Clara Cecilia y yo nos robamos un carro sin darnos cuenta", narra Juanes en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

La chusca historia provocó risas entre el cantante y el oficial, quien le confesó que en 20 años de servicio no le había pasado algo así. Todo se trató de una confusión, pues el dueño del carro que se llevó Juanes, dejó las llaves puestas; al final, el intérprete de "A Dios le pido" tuvo que regresar, subido en la parte trasera de la patrulla, al restaurante a recoger su verdadero auto.

jb